¿Te has fijado que no todos viajamos igual? Algunos van relajados, disfrutando el paisaje; otros van como si les persiguiera el tiempo, y unos más buscan la comodidad como si estuvieran en su sala. La verdad es que, cuando se trata de apps de movilidad, no hay un solo tipo de pasajero.

Hay quienes priorizan el ahorro, quienes quieren pagar extra por rapidez, los que buscan seguridad ante todo, los que no viajan sin su dosis de lujo y hasta los que negocian como si estuvieran en un bazar. Aquí te presentamos a 5 personajes a la hora de usar una app de movilidad y seguro que conoces a alguien así (y seguramente te identificas con uno o más de estos).

Algunas personas necesitan un viaje que cueste menos.

El ahorrativo: “El viaje más bara, por favor”

Este pasajero tiene el arte de ahorrar hasta en los detalles más pequeños. ¿Para qué pagar de más si puedes esperar unos minutos y ahorrarte unos pesos? El ahorrativo siempre está buscando la mejor oferta, comparando precios y eligiendo la opción más económica. No le importa esperar un poco más si eso significa llegar a su destino con más dinero en el bolsillo. Para ella o él, cada peso cuenta.

Hay quienes necesitan llegar a su destino lo más pronto posible.

El apresurado: “¡Rápido, que llego tarde!”

Este pasajero vive en modo “contrarreloj”. Ya sea porque se quedó dormido, porque el tráfico lo traicionó o porque simplemente tiene mil cosas que hacer, el apresurado necesita llegar a su destino ya. Para esta persona, el tiempo es oro, y no tiene problema en pagar un poco más con tal de que su viaje sea rápido y eficiente.

Otras personas prefieren tener suficiente espacio

El que prefiere ir cómodo: “Espacio y confort, por favor”

Este pasajero no viaja, ¡se da un lujo! Para ella, un viaje no es solo llegar del punto A al punto B, es hacerlo con estilo. Le gusta estirar las piernas, tener suficiente espacio para sus bolsas y, si puede, viajar en un auto grande y moderno. No escatima en comodidad, porque, un viaje incómodo es un viaje perdido.

Algo que todos buscan es seguridad en sus viajes.

El precavido: “Seguridad ante todo”

Este pasajero no se sube a cualquier auto, lo más importante es sentirse seguro. Revisa las calificaciones de los conductores, verifica que la app tenga funciones de seguridad y siempre comparte su viaje con alguien de confianza. No se arriesga, porque sabe que un viaje seguro es un viaje feliz y que es mejor prevenir que lamentar.

Ya puedes negociar el precio de tu viaje con DiDi

El negociador: “¿Cuánto por llevarme y cuánto tarda en llegar a recogerme?”

Este pasajero es un experto en el arte de la negociación. No se conforma con lo primero que ve, sino que analiza todas las posibilidades antes de tomar una decisión. Porque cada viaje es una oportunidad de conseguir el mejor trato.

Con DiDi Pon Tu Precio puedes elegir la opción que más te convenga.

DiDi Pon Tu Precio: La opción que se adapta a todos

Hay algo que todos estos pasajeros tienen en común: necesitan un servicio eficaz y que les brinde tranquilidad. Y la mejor opción es DiDi Pon Tu Precio, porque se adapta a cada uno de ellos y sus beneficios cubren todas sus necesidades.

Con DiDi Pon Tu Precio Puedes:

Ajustar el precio para pagar menos si quieres ahorrar.

Aumentar el precio si andas con prisa y buscas que un conductor acepte tu solicitud más rápido.

Elegir el auto que más te guste, ya sea grande, moderno o espacioso según el modelo.

Seleccionar a tu conductor según su calificación o distancia al punto de recogida.

Comparar precios y tiempos, y elegir la opción que más te convenga.

DiDi Pon Tu Precio se adapta a las necesidades de todos los pasajeros.

Ya sea que quieras ahorrar, llegar rápido, viajar cómodo, sentirte tranquilo o negociar el mejor precio, DiDi Pon Tu Precio se adapta a tus necesidades. Porque cada viaje es único, y tú decides cómo vivirlo. Solo descarga la app acá y viaja con tranquilidad, comodidad y eligiendo cuánto pagar.



Y tú, ¿con cuál de estos pasajeros te identificas?