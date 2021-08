Detienen a hombre que robaba bancos; lo identifican por su mala letra

¿Cómo frustrar o detener un robo? Regularmente, el miedo nos paraliza en una situación así y muchas veces se recomienda darle al delincuente lo que quiere para evitar una tragedia peor. Sin embargo, aunque no lo crean, hay situaciones en las que el asaltante ‘cae por su propia mano’… Y no, en esta ocasión no se trata de una expresión en sentido figurado.

Recientemente, se viralizó el caso de un hombre de 67 años llamado Alan Slattery a quien le acaban de dar una sentencia de seis años de cárcel. La cosa fue que en los últimos meses realizó tres robos a diferentes bancos en la zona de Sussex, Inglaterra… pero llamó la atención que uno de estos atracos no lo pudo llevar a cabo pues las notas escritas que usaba para amedrentar a los cajeros no se entendían.

Alan Slattery y el infructuoso robo a un banco

Parece como si fuera una película de comedia, pero es real… Alan Slattery no la pensó dos veces y se quiso pasar de listo robando un banco, digamos, de manera ‘no tan violenta’. El hombre de avanzada edad optó por entrar a la sucursal bancaria de Nationwide Building Society, se acercó a una cajera y le pasó una nota escrita por el cristal.

Sin embargo, de acuerdo con lo que señala el comunicado de la policía de Sussex, la empleada del lugar no entendía lo que decía el papel. Y nomás no le entendía simplemente porque la caligrafía del asaltante era bastante deficiente... o como decimos acá en México, sus letras parecían ‘patas de araña’. Total que el hombre de 67 años se desesperó y mejor se fue.

Finalmente, el personal de ese banco logró descifrar lo que decía la nota: “su pantalla no detendrá lo que tengo, solo entregue los 10 y los 20, piense en el cliente”. A todas luces, se trataba de un robo presuntamente a mano armada que por fortuna -y por la horrible manera de escribir de Alan- no se concretó. Enseguida, la gente de esa sucursal alertó a la policía de un hombre mayor de edad que estaba robando bancos bajo este modus operandi. Se le dio a las autoridades los videos de las cámaras para que los identificarán más rápido.

Y que cachan al asaltante

Luego de su infructuoso primer intento, Alan Slattery intentó en otras dos ocasiones hacer lo mismo. Lo logró en una, de donde se llevó 2 mil 400 libras esterlinas. En la tercera, la cosa se puso peor. La policía de Sussex dice que el cajero del último banco que quiso asaltar lo enfrentó y el hombre, un poco desencajado, se fue con las manos vacías.

En esa ocasión, la policía llegó y corroboró que los tres bancos fueron -o intentaron ser- robados por Slattery. Curiosamente, el 1 de abril (fecha del último intento de robo), el asaltante sexagenario fue detenido por la policía en los alrededores de la última sucursal que intentó atracar. El caso se hizo viral desde el pasado 11 de agosto, cuando la policía dio a conocer que Alan obtuvo una condena de seis años de cárcel, de los cuales pasará cuatro tras las rejas y los otros dos en libertad condicional. Vaya historia.