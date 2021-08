¡Jija! Captan a una mujer vendando a su hija para fingir discapacidad y pedir limosna

Ahhhhh mira nomás que lista nos salió… Una mujer de Colombia se ganó a pulso ser viral en internet por las peores razones posibles. Resulta que, bien casual, alguien la captó amarrándole vendas a su hija, pero no porque la niña se hubiera lastimado o algo peor, ¡lo hizo para fingir que su hija tiene una discapacidad y poder pedir limosna a la gente en la calle!

La grabaron justo cuando preparó a su hija para fingir que tenía una discapacidad

En el video difundido en redes sociales se ve clarito cómo la mujer y la niña se encuentran junto a una motoneta. Ambas están de pie con toda normalidad. Pero de pronto, la madre comienza a ponerle vendas en los pies mientras trata de asegurarse que nadie las esté viendo.

En la motoneta, además, traen una silla de ruedas en la que la mujer sienta a su hija ya con las vendas puestas. Y como cereza de este pastel de falsedad (ja, bien dramáticos), la señora le pone en las piernas un letrero que dice, y cito: “Ayúdame por favor”.

“Esta vaina no puede ser hermano, esto no puede ser, esto no es real. Yo estaba cuando llegaron bien vestiditas, osea, hasta se ve que el casco es de clase. Estaban bien vestiditas y se empezaron a transformar. No, no me la creo, cómo es que una mamá va a estar haciendo esto con la niña que al parecer es la hija…”, menciona la persona que graba el video, quien decide confrontarla por la rabia que le provoca la escena.

Y confrontó a la mujer, pero ella no mostró vergüenza alguna

Pero una vez que le reclama, la señora reacciona a lo Alejandro Fernández… sin tantita pena. En lugar de avergonzarse porque la torcieron en su movida, la mujer simplemente le dice al joven que no se meta en lo que no le importa, al tiempo que cubre el rostro de la niña y evita los reclamos.

“¡Hey! Hágame un favor, ¿usted qué está haciendo con la niña? Mire que la estoy grabando hace rato, ¡cómo así, qué está haciendo, si yo las vi llegar hacer rato ahí bien, todo normal! ¿Qué pasa?”, reclama el testigo. “Usted no se meta en lo que no le interesa… vaya a ser su oficio”, le responde ella.

Quien grabó el video finaliza diciéndole que está explotando a su hija y la va a denunciar por ello, pero la mujer insiste es que eso no es asunto suyo y continúa tratando de retirarse con su hija en la silla de ruedas.

Las autoridades ya prometieron investigar el asunto

Este penoso caso tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga, pues fue el propio alcalde de dicha entidad, Juan Carlos Cárdenas, quien compartió el video. El alcalde agradeció la denuncia y aseguró que se sancionará de la manera correspondiente.

“No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría del Interior de Bucaramanga ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia”, escribió.