Sabemos que quizá este sea el peor día para dar a conocer este caso (porque es ‘Día de los Inocentes’), pero les juramos que no es una broma. Un sujeto ruso fue detenido por las autoridades de su país por conducir un auto modificado como una patrulla de la Policía Federal, con sus luces y hasta un equipo de sonido. ¡En serio!

Esto ocurrió en la ciudad de Kamýshin, Rusia. Un hombre de 51 años fue detenido por las autoridades cuando conducía en una autopista ubicada al sur de dicho país, todo porque este sujeto convirtió su auto modelo Geely MK Cross en una patrulla mexicana, algo que logró con algunas calcomanías con la leyenda “Policía Federal”, la cual ‘desapareció’ para darle paso a la polémica Guardia Nacional de AMLO.

Pero si las calcomanías para “tunear” su auto no fueron suficientes, el hombre detenido también instaló un sistema de sonido para hacer sonidos de patrulla y hasta unos estrobos para encenderlos en caso de perseguir a delincuentes. Pueden ver la unidad en el video que les vamos a dejar a continuación:

Cabe mencionar que luego de ser detenido, todas los adornos en la “patrulla mexicana” –cuyo nombre puso al revés– fueron quitados. Ahora este hombre tendrá que comparecer ante un tribunal por la instalación ilegal de señales y un equipo de sonido, los cuales seguro compró para poder cumplir su sueño de pertenecer a la Policía Federal.

Lo más curioso del caso es que el sospechoso ruso no tiene ninguna relación con nuestro país, pues al parecer jamás lo ha visitado y no tiene familiares acá, algo que hará muy interesante su juicio, ya que probablemente nos dejará saber en los próximo días cómo fue que se inspiró en la policía de México y no en la de otros países. ¡Oye, hermano, ya eres mexicano!