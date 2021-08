Chale: Locutor ‘antivacunas’ muere por complicaciones del COVID-19

Poco más de un año después de que comenzara la pandemia de COVID-19, es increíble ver como aún existen miles de personas que se dedican a difundir noticias falsas de la enfermedad a través de redes sociales u otros canales de comunicación (saludos, Paty Navidad). Algo que sin duda puede ser más peligroso de lo que uno piensa.

Una de las controversias que más hemos visto en los últimos meses ha sido en torno a las vacunas contra el coronavirus. Y es que los llamados ‘antivacunas’ afirman que las dosis contra el COVID-19 son solo una herramienta de las grandes élites para controlar a la población, pues según ellos la enfermedad no existe y solo es el pretexto para implementar chips en la cabeza de la gente.

Un locutor de radio rechazó vacunarse contra el COVID-19

Este tipo de desinformación ha sido muy perjudicial para la población, ya que cada vez son más las personas se niegan a recibir la vacuna contra la enfermedad. Una decisión con la cual no sólo atentan contra la salud de quienes les rodean (y fomentan a que más variantes del virus aparezcan), sino que también ponen su propia vida en riesgo.

Esa lección la aprendieron a la mala los amigos de Dick Farrel, un conocido presentador y locutor de radio estadounidense que era bastante conocido por sus seguidores por sus comentarios en donde dudaba del trabajo de las autoridades sanitarias de su país y defendía su derecho a no recibir la vacuna contra el coronavirus, enfermedad que recientemente le quitó la vida.

Constantemente dudaba de la información proporcionada por Anthony Fauci en torno a la pandemia

Dick Farrel era un locutor bastante querido y admirado por fanáticos y amigos, sin embargo, hace un par de meses anunció a través de sus redes sociales que no recibiría la vacuna contra el coronavirus. Y no sólo eso, sino que además dudó del Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU (que viene siendo el López-Gatell en el país vecino) y las recomendaciones que daba sobre el coronavirus.

Lamentablemente el locutor se contagió del virus a mediados de julio y eso le hizo cambiar su postura sobre la pandemia de COVID-19: “Me envió un mensaje de texto y me dijo: ‘¡Consíguela!’ Me dijo que este virus no es una broma y dijo: “¡Ojalá la hubiera conseguido!”, contó Amy Leigh, amiga cercana del locutor, en su página de Facebook.

Al final las complicaciones de la enfermedad le arrebataron la vida

Amy le dijo al noticiero WPTV que ella no planeaba vacunarse, pues confiaba en su sistema inmune y en que la enfermedad no fuera tan peligrosa. Sin embargo, el testimonio de Dick Farrel le hizo ver las cosas de manera diferente: “Tenía más miedo de contraer COVID-19 que de los posibles efectos secundarios de la vacuna. Me alegro de haberme vacunado”.

Varios allegados a Farrel indicaron que el hombre luchó contra el COVID-19 durante días, pero al final las complicaciones de la enfermedad le arrebataron la vida. “Luchó como un tigre. Por favor, no pospongas la llamada de atención por esta enfermedad. Sí, para algunos tiene efectos mínimos, pero para otros es mortal”, indicó otros de sus allegados.

Aunque lamentablemente Dick Farrel perdió la vida ante el virus, los amigos del locutor tuvieron la oportunidad de considerar su postura y darle un chance a la vacuna de COVID-19, la cual sin duda ha disminuido la mortalidad de la enfermedad en varios países del mundo.