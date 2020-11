Otra vez: Paty Navidad dice que vacuna contra COVID-19 nos volverá zombies

Les pedimos por favor que ya no voten por ella… El mundo entero está atento a la carrera que libran las vacunas para el COVID-19 que se están desarrollando en varios países. Muchas de ellas que ya casi se encuentran afinando detalles en sus resultados finales para comprobar su eficacia contra el coronavirus del SARS-CoV-2.

Y es que sinceramente a muchos ya nos urge tener una vacuna para ‘volver a la normalidad’ en la mayor medida de lo posible. O bien, para que nuestros abuelos, abuelas, mamás y papás puedan obtener su dosis y ahora sí tengamos la seguridad de que no se van a contagiar cada que salimos a comprar la despensa o realizamos otras actividades esenciales (no, las fiestas no entran ahí, irresponsables).

Paty Navidad ha ‘alertado’ por la vacuna del coronavirus

Sin embargo, es verdad que un sector de la población se niega rotundamente a recibir una vacuna contra el coronavirus, pues afirman que ésta sólo es un paso dentro del plan maligno que las altas élites tienen para implantarnos un chip y manejarnos como se les pegue la gana. Algo con el que obtendrán el dominio total del mundo.

A ese sector pertenece nuestra politóloga y conspiracionista menos favorita. Sí, hablamos de Paty Navidad, quien luego de afirmar hace unas semanas que el triunfo de Joe Biden no era legal y Trump había ganado (en su corazón) las elecciones presidenciales de EU, ha salido ahora a ‘alertar’ a la población sobre la vacuna contra el COVID-19.

Dice que la vacuna nos volverá zombies

Fue a través de su ya conocida cuenta de Twitter donde Paty Navidad afirmó que la vacuna del coronavirus sólo es un método para mantenernos vigilados y controlados. En palabras más simples, Paty dijo que quienes la obtengamos seremos una especie de zombies sin voluntad propia y que además, sufriremos deterioro físico y neurológico.

La tecnovacuna contra el COVID-19 para mantenernos hipervigilados y ultracontrolados, a través de grandes sistemas de vigilancia y control contemporáneos QR. Además, provocando un profundo deterioro físico y grave daño neurológico. La sombría distopía Zombieland perfeccionándose. — (@ANPNL05) November 28, 2020

Y como todos queremos conocer la fuente de Paty Navidad para afirmar lo que dice, la actriz y ‘cantante’ indicó que las vacunas contra el COVID-19 se están desarrollando muy rápido y por lo mismo no son convencionales. “Su diseño tiene el objetivo manipular su propia biología, por lo tanto, el potencial de alterar la biología de toda la raza humana”, agregó Paty cuya fuente seguro es Arial 12.

Para su mala suerte, la vacuna del COVID-19 ya casi es una realidad

Para la mala suerte de Paty Navidad (y buena suerte pa’ muchos de nosotros), el pasado 26 de noviembre Hugo López-Gatell informó que la farmaceutica Pfizer ya entregó el papeleo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien deberá de analizar si la vacuna puede recibir el registro sanitario correspondiente.

Si Pfizer obtiene luz verde en nuestro país, entonces a mediados de diciembre comenzarán los planes de distribución y de cómo se aplicarán las vacunas. De hecho, se espera que a principios de enero de 2021 la vacuna se comience a aplicar entre los sectores vulnerables de la población. ¡Crucen los dedos!