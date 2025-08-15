¿Quién dijo que la tecnología no podía hacernos la vida más fácil y más económica? Pues apps como las de DiDi lo están demostrando a lo grande. Gracias a su ecosistema de movilidad, entregas y servicios financieros, esta Súper App generó nada más y nada menos que $118 millones de pesos en valor económico para México, según un estudio presentado durante el evento Impulso DiDi.

Impulso DiDi evento en CDMX | Foto: Sopitas.com

Esta cifra y muchos más datos interesantes, los conocimos en la primera edición del evento: Impulso DiDi, el cual se llevó a cabo en la CDMX y contó con la participación de diferentes actores del ecosistema DiDi, photo opportunities y juegos. Chécalo.

Evento de DiDi para presentar cifras en México | Foto: Sopitas.com

Impulso DiDi: el evento de la Súper App de DiDi donde presentaron las cifras de su crecimiento en México

DiDi realizó un evento en el que Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica y Miguel Bordes; director Comercial y de Alianzas Estratégicas en DiDi Food Latinoamérica presentaron algunas cifras impactantes -en el mejor sentido- que ha logrado DiDi en México.

Como ya comentamos, la Súper App de DiDi generó $118 millones de pesos en valor económico para México, pero eso no es todo: si sumamos el impacto social que incluye ahorro de tiempo, eficiencia en traslados, y acceso a servicios, ¡el total asciende a más de $216 mil millones! Y es que cuando combinas innovación con necesidades reales, los resultados se notan.

Con más de 30 millones de usuarios en el país y más de 20 servicios disponibles, DiDi se está convirtiendo en mucho más que una app para pedir viajes o comida. Es un verdadero aliado para nuestro día a día.



DiDi Súper App | Foto: Sopitas.com

DiDi va más allá del volante o del antojo, ¿conoces todos sus servicios?

DiDi no solo te ayuda a moverte de un punto a otro o a llevarte la comida a domicilio, sino que también cuenta con servicios financieros como DiDi Préstamos o DiDi Cuenta. Este último es el servicio financiero más reciente que han sacado, y se trata de una cuenta digital de rendimientos que ofrece la tasa de interés anual más alta del mercado: 15%.

Ahí te van otros datos interesantes:

¿Sabías que quienes se movilizan a través de DiDi ahorran en promedio más de $44 mil pesos al año? Eso es 43 veces el valor de la canasta básica. Además, con DiDi Food, miles de restaurantes no solo han digitalizado sus operaciones, sino que también muchos han podido contratar más personal gracias al aumento en sus ventas.

Y si hablamos de servicios financieros, DiDi Préstamos ha sido una herramienta clave, pues los usuarios aumentaron su capacidad adquisitiva en un 71%.

Caso de éxito de emprendedora gracias a DiDi | Foto: Sopitas.com

El caso de éxito de una emprendedora gracias a DiDi

A la mesa redonda también asistió Karla Madera, una emprendedora que en sus propias palabras “ha sido un caso de éxito gracias a las herramientas de DiDi”, pues de ser conductora, pasó a abrir su propio pequeño negocio de crepas que incrementó sus ventas gracias a que se metió a DiDi Food, y ahora, ya cuenta con un negocio establecido que hecho a andar con DiDi Préstamos.

Como ves, DiDi no solo conecta a personas con destinos o comida con antojos. Está construyendo un ecosistema que apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de sus usuarios. Así que la próxima vez que uses la app recuerda: no solo estás ahorrando tiempo o dinero, estás siendo parte de una revolución digital.