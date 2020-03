Un joven mexicano cuenta cómo vivió la cuarentena por coronavirus en China (y algunos consejos que podrían funcionarnos)

Desde el pasado 24 de marzo México entró oficialmente a la Fase 2 de la contingencia por coronavirus, la cual obligó a las autoridades estatales a ordenar el cierre de lugares públicos (cines, bares, etc.) hasta nuevo aviso, con la finalidad de que el virus proveniente de China, no se propague entre la población, y de esa manera evitar que el sistema de salud en México colapse cuando la curva epidemiológica alcance su punto máximo.

Con la llegada de esta nueva fase, muchos mexicanos han comenzado a reforzar las medidas de prevención contra el coronavirus, las cuales van desde lavarse las manos –una de las más indispensables para esta situación–, hasta mantenerse en casa dentro de la mayor medida posible. Pero, ¿realmente funcionan esas medidas de precaución? ¿Ha sido así en otros países? ¿Cómo se pondrá más adelante?

Dicen que no hay mejor voz que la de la experiencia y consciente de ello, Diego Rojo Molina, un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, decidió compartir en su perfil de Facebook algunas experiencias personales de cómo vivió la cuarentena por coronavirus en la ciudad de Beijing, en China, país en el que reside desde finales de 2019.

“Quiero aclarar que NO SOY EXPERTO en temas de virología ni mucho menos del sector salud, pero simplemente seguí lo que la sociedad china hizo y lo que el gobierno recomendaba”, detalla Diego Rojo en su posteo, en donde enlista algunos puntos que acá les dejamos, pues seguro nos serán de mucha ayuda en los próximos meses:

1.- Diego salía a comprar comida una vez a la semana, esto debido a que no tenía un refrigerador grande, pero también para evitar las compras de pánico. “Compré comida que durará bastante tiempo y me aseguré de que estuviera bien cocida y cocinada”, menciona en su posteo.

2.- En caso de salir de su hogar, Diego aún hace lo siguiente (anoten con lápiz y papel, porque creemos que es muy importante):

– Este agradable sujeto lleva consigo sus lentes de uso diario (los que usamos para ver bien), debido a que el virus entra por los ojos también por medio de gotículas. También, se prepara con otros accesorios para no contaminarse las manos: “Llevo un pañuelo/servilleta, o bien guantes de látex para tocar superficies en caso de que tenga que tocarlas como el botón del elevador o para abrir la puerta entre otras cosas”, relata el estudiante.

– En cuanto al uso de cubrebocas, Diego nos dice: “Me coloco el cubrebocas, regularmente uso el N95 o bien, uno de uso quirúrgico. En caso de no encontrarlos por razones de desabastecimiento o de altos precios, uso uno normal.”, nos explica Diego, quien agrega que ahorita nuestro país ya está en Fase 2 y deberíamos considerar no desabastecer estos materiales para que puedan ser usados por personal del sector salud.

Y haciendo un breve paréntesis, si bien la OMS y otras organizaciones afirman que el uso de cubrebocas no es obligatorio –ya que sólo se debe ocupar cuando uno presenta síntomas y como una medida para esparcir el virus–, en China el gobierno obligó a todos sus habitantes a usar dicho accesorio para poder salir a la calle, una medida que quizá veamos acá en las próximas semanas.

3.- Diego Rojo Molina menciona que siempre lleva consigo una botella de alcohol o desinfectante, y siempre procura tener su celular desinfectado. “Llevo toallas desinfectantes ya que aquí pagamos en todo momento con nuestros celulares y el celular es nuestro ‘todo’, pero tenemos que mantenerlo bien limpio y desinfectado” (Acá pueden saber más sobre cómo desinfectar su celular).

4.- Al ser Beijing una de las ciudades más pobladas del mundo, Diego y los demás habitantes tenían que mantener la sana distancia, aunque él aprovechaba en las noches para poder salir un rato. “Yo salía a caminar lo más tarde posible es decir a las 12 pm y hacía mis compras lo más temprano posible”, relata el joven, quien está consciente de que en la CDMX y otras partes de México es imposible salir a esas horas (aunque seguro se puede encontrar una alternativa).

5.- El joven también enfatiza lo importante que es NO ENFERMARSE de nada, pues es prudente no asistir a los hospitales estos días por alguna enfermedad común. “Yo tomaba vitamina C para no enfermarme de la garganta, ya que en ese momento todavía nevaba aquí”, cuenta el joven en su publicación.

6.- En cuanto al desabasto de productos, Diego Molina menciona que algo que ayudó a las personas en China fue el buen manejo del comercio electrónico. “Creo que en México se puede regular con las tiendas locales es decir, los abarrotes, y sirve que ayudan a la gente que ve caídas en sus ventas. Si viven en zonas céntricas de la CDMX pueden usar Uber Eats, Rappi, entre otros. Sin embargo, verifiquen bien que esas empresas apliquen estrategias de sanidad. Aquí todos usaban cubreboca y utilizaban los más altos estándares de sanidad para las entregas”, detalla.

En cuanto a las medidas que utilizó el gobierno de China, y que Diego nos relata a través de su publicación, podemos ver la similitud de las que ha impuesto el gobierno mexicano desde hace unas semanas con otras que probablemente veremos en México próximamente. Ahí les van para que hagan sus comparaciones:

–Se cerraron todos los lugares concurridos: Escuelas, empresas/oficinas, cines, centros comerciales, restaurantes o cualquier lugar donde se pudiera infectar la gente. Sólo se dejaron las tiendas y supermercados de comida, farmacias y hospitales.

– “En muchas ciudades el transporte se detuvo, pero aquí en la capital siguió. Sin embargo yo subí una vez y no había nadie”, cuenta Diego.

– El joven mexicano detalla que en muchos lugares les medían la temperatura para poder entrar, e incluso se les toman fotos con cámaras de calor. “Teníamos que anotar una declaración de salud en la que aseguramos no tener ningún síntoma, así como nuestros datos personales. Información de la embajada dice que hay pena de hasta 4 años si se miente en la declaración de salud”, relata.

–En la escuela a los estudiantes les miden la temperatura 2 veces al día y cuando la pan pandemia llegó a su punto máximo lo hacían hasta 3 veces. “Ahora seguimos enviando nuestra temperatura diaria, pero únicamente una vez al día”.

– El gobierno estuvo muy atento con la gente extranjera y abrió una plataforma de contacto e información, en idioma inglés, para quienes no dominamos el mandarín.

– Las autoridades no dejaron salir del país o de las ciudad a nadie, esto con el fin de no propagar el virus (en caso de estar contagiados) o de correr el riesgo de contraer el coronavirus de Wuhan.

– Cualquier persona que fuera contagiada por el COVID-19 y estuviera aquí, iba a ser subsidiado todo su tratamiento por parte del gobierno chino.

“Toda la gente se comportó a la altura y el país más poblado del mundo está por lograr una hazaña en materia de salud mundial y el próximo 8 de abril se quitará la cuarentena en Wuhan que fue el origen de la epidemia”, detalla el joven mexicano, afirmando que México tiene una gran ventaja ante el virus, pues acá actuamos antes de tiempo y se adelantaron medidas para la pandemia.

Para finalizar, Diego Rojo hace un llamado a la sociedad a unirse más en estos tiempos y apoyar en la medida posible a las autoridades, tal y como lo hicieron en China para poder salir de la pandemia. “Cuando nos pasó la pandemia lo que menos nos importó en China fue cómo nos veía el mundo. La gente se puso a trabajar y confiaron al cien por ciento en las autoridades y ahí están los resultados”, menciona.

“No es tiempo de peleas de colores, identidades o posiciones. Es tiempo de unión aún a la distancia y de que México demuestre de qué estamos hechos”, finaliza la publicación de Diego Molina, quien después de varios meses siguiendo los consejos que acabamos de mencionar, está a unos cuantos días de salir de la cuarentena que ha afectado a todo el mundo.

¿Qué les parece? ¿Creen que esas medidas sean suficientes para que México salga más rápido de la cuarentena a la que nos ha orillado el coronavirus?