La fiesta se va poner buena en Guadalajara con el Mexology Pop up bar presentado por Chivas y ¡acá les vamos a traer todo lo que estará pasanda! A Chivas se le ha visto en redes más cool que nunca, pues se aventaron un cambio de look que a más de uno nos dejó intrigados y antojados de enfiestar como los grandes. Pero aquí no nada más te vamos a antojar, sigue leyendo para que cheques cómo puedes lanzarte a vivir la fiesta en vivo y a todo color y ser testigo de su nuevo look con nosotros.

Para mostrarnos su nueva cara, Chivas se rifó con #MexologyXChivas, una fiesta que promete pasarla increíble. Con sus primeras dos ediciones, ‘Realeza’ en CDMX y ‘Fronteo’ en Monterrey, prendieron a los asistentes dejando un recuerdo que no van a superar en un buen rato, y si así se puso en las primeras dos, imagínense que nos espera en esta tercera y última, la edición ‘Paraíso’ en Guadalajara.

Foto: Cortesía Chivas Regal

Mixología, snacks, los prohibidos y el tunning; combo ganador

#MexologyXChivas es una experiencia original creada por la marca de whisky que todos conocemos; Chivas Regal, que en colaboración con la plataforma Mexology, nos pondrá a sacar los prohibidos en una fiesta épica este 1 de julio para pasarla chido con los compas y sacar los outfits ganadores.

Checa esto: en las 6 hrs de evento, los asistentes podrán echar el drink a gusto en el open bar, donde habrá mixólogos expertos que prepararán cócteles dignos de esta celebración; snacks pa’ bajar el hambre que va a provocar el perrear hasta el suelo; y actividades donde podrán tunearse a su gusto; tooth gems pa’ que luzcan la dentadura con el bling bling, piercings y joyería por si traen ganas de un nuevo aretito, y tattoo shop pa’ que se adornen la cuerpa. No sin olvidar preparar el mejor outfit para tomarse unas fotos chidas, porque el lugar y ambientación prometen.

Foto: Cortesía Chivas Regal

Y si creían que era todo, agárrense porque hay más

En la parte de la música, Simpson Ahuevo, Miranda Santizo y otros Dj’s invitados van a prender el ambiente, trayendo las mejores rolas para ponernos a bailar a tod@s tal como lo hacemos en la regadera; en un espacio con escenarios que inspiran a sacar los mejores pasos prohibidos y ponernos en mood celebrity pa’ disfrutar a lo grande.

Una fiesta que combina música, tragos, actividades para disfrutar entre amigos y sobre todo, un buen ambiente para los que viven libres de prejuicios, es una experiencia que no se puede dejar pasar. Nosotros ya estamos más que apuntados y, si no vives en tierras tapatías y quieres checar lo que se vivirá ese día, no te pierdas lo que se viene en nuestras redes en IG, FB y TW.

Foto: Cortesía Chivas Regal

¡Acá te decimos cómo puedes ganarte una entrada a MexologyXChivas!

Así como te lo contamos, Chivas se puso guapo y pa’ que vivas esta fiesta en vivo y a todo color el 1 de julio, puedes participar para lanzarte a vivir esta experiencia única que estamos seguros, la vas a gozar.

Lo que tienes que hacer para participar es muuuy fácil, checa:

Para participar, tienes que vivir en Guadalajara, Jalisco, México. Sigue las cuentas de Twitter de @sopitas y @ChivasRegalMx En el tuit donde veas esta nota, responde con quién te gustaría lanzarte a la fiesta, agrega el hashtag #MexologyXChivas y el tag @ChivasRegalMx Deberás subir ACÁ la URL de tu respuesta junto con tus datos de contacto.

¡Eso es todo! Las primeras 3 personas que participen correctamente, se ganarán un pase doble para lanzarse a enfiestar a lo grande con Chivas Regal.

IMPORTANTE:

Esta dinámica está disponible solo para personas mayores de edad, residentes de Guadalajara, Jalisco, México y área metropolitana.

La dinámica comienza el 29 de junio a las 5:00 pm y termina a las 11:59 pm

L@s ganadores serán notificados vía correo electrónico con instrucciones para la entrega de los pases; además, sus nombres aparecerán en esta misma nota, por lo que te recomendamos tenerlo presente.

Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.