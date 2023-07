La polémica de Doja Cat por la que sus fans la están cancelando (otra vez)

Lo que necesitas saber: Doja Cat desactivó algunas redes sociales después de pelearse con sus fans en internet.

Ah, parece que a Doja Cat no se le da mucho eso de convivir con sus fans en redes sociales –y en lugares donde ha llovido mucho–, pues la cantante estadounidense se agarró del chongo con algunos seguidores y ya hasta desactivó una de sus cuentas al ver la respuesta de los demás fans.

Resulta que Doja Cat tomó su cuenta en Threads, la red social de Meta y competencia de Twitter, para dar un mensaje a sus seguidores que en días pasados habían comenzado a autonombrarse como ‘Kittenz’ (apodo que ella les puso hace ya un tiempo)

Doja Cat se molestó con sus fans por llamarse con el apodo que ella les puso. Foto: Twitter

Doja Cat se peleó con sus fans en Threads

“Mis fans no se llaman a sí mismos mi*rda. Si te llamas a ti mismo ‘gatito’ o ‘kittenz’, eso significa que debes dejar el teléfono y conseguir un trabajo y ayudar a tus padres en la casa”, escribió la cantante a sus fans sobre el tema de su fandom.

Evidentemente los fans no tomaron bien la actitud de la cantante que ya ha tenido problemas con ellos en el pasado, pues basta recordar cuando en 2022 se peleó con fans de Paraguay por su actitud prepotente durante su visita a dicho país.

La cantante comenzó a portarse mala onda con sus seguidores en redes sociales

En ese entonces el pleito se hizo tan grande que la cantante amenazó con renunciar a su carrera. No sólo eso, sino que se tomó el tiempo de responderle a varias personas que no le importaba lo que pensaran de ella… y días después ofreció una especie de disculpa.

Uno pensaría que con eso tuvo suficiente para aprender una lección, pero no fue así. Y es que este 23 de julio Doja Cat se peleó con varios seguidores, pues además del tuit del apodo de sus fans, la cantante tampoco se mostró amables con ellos.

Doja Cat en la Met Gala 2023/ Foto: Getty Images

Un fan le pidió a Doja Cat que les demostrara algo de amor, pero ella no quiso

En otro mensaje que publicó en Threads donde justificaba su actitud, un fan le pidió a Doja Cat que le dijera a sus seguidores que los amaba, como usualmente lo hace. Y sí, la cantante le contestó, pero quizá no como su admirador lo imaginaba.

“Yo no creo, porque ni siquiera los conozco a todos”, escribió Doja Cat en un polémico tuit que una de sus fans no dudó en responderle con lo siguiente: “Y nosotros tampoco te conocemos, pero te estuvimos apoyando en las buenas y en las malas, entiende que no serías NADA sin nosotros”, escribió la chica.

La cantante se puso a discutir con sus fans en Threads. Foto: Pop Base (Twitter)

Una seguidora le dijo a Doja Cat que gracias a sus fans es famosa

“Estarías trabajando en una tienda de comestibles haciendo canciones en Garage Band, señorita sin la escuela secundaria”, le escribió la fan en cuestión a Doja Cat, quien obviamente se tomó el tiempo de responderle de la misma manera.

“Nadie te obligó, no sé por qué me hablas como si fueras mi madre, p*rra, suenas como una loca” le dijo la rapera estadounidense a la chica en cuestión. Algo que rápidamente llevó a Doja Cat a convertirse en tendencia en otras redes sociales.

Los fans de Doja Cat la están cancelando en redes sociales. Foto: Pop Base (Twitter)

La cantante no se disculpó y desactivó su cuenta de Threads

Mientras varios fans de Latinoamérica aplicaron el “Te lo dije” a fans de Estados Unidos, diversos sitios reportaron que varias cuentas de apoyo a Doja Cat comenzaron a ser desactivadas de Twitter y Threads. No sólo eso, sino que muchos ya hasta pensaban en cambiarse al fandom de otras artistas.

Doja Cat no se disculpó y en su lugar decidió dar de baja su cuenta de Threads. ¿Será que tendremos que esperar un par de días para que vuelva a las andadas? Sobre todo lo decimos porque en octubre de este año saldrá de gira con su ‘The Scarlet Tour‘. ¿Ustedes qué opinan?

Doja Cat desactivó su cuenta luego de la polémica. Foto: Especial

