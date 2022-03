¿Qué pasó con Doja Cat en Paraguay y por qué la atacan en Twitter?

Si pensamos en los artistas que la están rompiendo en la actualidad, por supuesto que tenemos qué mencionar a Doja Cat. Esta cantante de 26 años es una verdadera sensación en la industria musical, pues básicamente cada una de sus rolas logra colarse dentro de las principales listas de popularidad y su más reciente material discográfico, Planet Her se encuentra entre lo más escuchado en todo el mundo. Pero en las últimas horas se hizo viral por un problemón que se armó en Twitter.

Resulta que la rapera se encuentra en Latinoamérica para presentarse en distintos festivales importantes como en Lollapalooza en Brasil, Argentina y Chile, así como el Estéreo Picnic de Colombia. Por si esto no fuera suficiente, también tenía programada una fecha más en el Asunciónico de Paraguay, pero este evento se tuvo que cancelar debido a las fuertes lluvias que sacudieron a la capital de dicho país. Sin embargo, eso solo era el inicio de la enorme bronca que la propia artista armaría con sus fans.

¿Cómo estuvo la cosa de Doja Cat en Paraguay?

De acuerdo con La República y citando a varios seguidores que no se quedaron callados en Twitter, Doja Cat llegó a Paraguay con una actitud un tanto complicada y prepotente. La cantante de “Kiss Me More” no quería tomarse fotos e incluso no aceptó regalos por parte de las miles de personas que a pesar de las terribles condiciones del clima, esperaron por horas en el hotel donde se hospedaba para ver si ella bajaba, los saludaba y en una de esas, con mucha suerte, podían llevarse una selfie o autógrafo.

Pero todo se descontroló cuando el Asunciónico oficialmente se canceló y la artista se fue del país. La propia Doja comentó un poco la situación en sus redes sociales, mencionando lo siguiente: “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”. Por supuesto que esto hizo enojar a todas las personas que de hecho, sí la fueron a buscar y no lograron verla ni a la distancia.

este tiktok jskakdka 😭😭😭 pic.twitter.com/qJ1hdYbiu3 — poly woly (@beastattoos) March 25, 2022

La artista supuestamente tuvo una actitud prepotente en su visita a Asunción

Muchos fans de Doja Cat respondieron a las palabras de la cantante mencionando que se quedaron bajo la lluvia y durante un buen rato para saludarla, pero ella no fue buena ni para saludar por el balcón. Por supuesto que la artista no se quedó con los brazos cruzados y así como cualquier político mexicanos, regresó a Twitter para pelearse responderle a algunos fans, pero más tarde –y probablemente después de ver la bronca que había alimentado– borró todos los tuitazos que se aventó.

Por si esto no fuera suficiente como para que sus seguidores en Paraguay se enojaran macizo, después de que se canceló su show en el festival, la intérprete de “Say So” organizó una fiesta privada en Negroni, un bar de Asunción, y de acuerdo a varios testimonios, supuestamente pidió que “nadie la mirara a los ojos”. Todo esto hizo que se llevara el coraje de miles de personas, pero la rapera continuó con la bronca con una serie de declaraciones polémicas.

oh boy if you only knew — i quit (@DojaCat) March 24, 2022

A través de otros tuitazos –que también borró–, Doja Cat afirmó que no volvería a tomarse fotos en las siguientes giras que arme. Pero quizá lo más preocupante de todo fue que dio a entender que se retiraría de la música porque ha muerto para ella y pidió a sus fans que dejaran de seguirla; es más, su nombre en la red social ahora es “renuncio”. De acuerdo con distintos medios, este fue tal cual su mensaje:

“Dejo la música, tengo unas ganas que me muero de desaparecer y ya no necesito que crean más en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy tonta por pensar que estoy hecha para esto. Esto es una maldita pesadilla”.

Latinoamérica se unió y la cantante ahora es la enemiga número 1 de Paraguay

Sin embargo, con lo que Doja Cat no contaba con que Latinoamérica se uniría para apoyar a sus fans paraguayos y también para mandarle mensajitos fuertes a la cantante. No solo se armaron un montón de hilos en Twitter para demostrar que a la artista ya se le subió la fama, también es considerada por muchos como la enemiga número 1 de Paraguay. Sin embargo, también la están acusando de xenofobia por no querer conocer a sus seguidores en dicho país; pa’ pronto, la consideran la persona más mala del mundo.