El cielo de tela: La monumental instalación mundialista de Zapopan

Lo que necesitas saber: Las tejedoras artesanas de Zapopan diseñaron una artesanía monumental que cubre el cielo del centro de la ciudad y está dedicada a los equipos mundialistas que llegaron a Guadalajara.

El ingenio mexicano no tiene límites. El Mundial es una hermosa manera de enseñarle el talento de las manos de nuestros artesanos a los que nos visitan. A propósito de esto, un grupo de tejedoras expertas se encargó de cubrir el cielo del Centro Histórico de Zapopan, Jalisco, con una instalación mundialista de hilo y tela para representar y darle la bienvenida a los equipos participantes en la sede de Guadalajara.

Todo listo para el Mundial en Zapopan./Imagen Cielo Tejido Instagram

La labor de estas mujeres resulta increíble. Para ellas, ya es tradición realizar cielos tejidos para Zapopan y en esta ocasión más de 200 tejedoras trabajaron para decorar el Andador 20 de Noviembre de esta ciudad. Este grupo de mujeres pertenece al municipio de Etzatlán, el proyecto de los cielos tejidos con bellos colores nació en 2017 y ya tienen un Récord Guinness por confeccionar la carpeta de crochet más grande del mundo.

Las artesanas de Zapopan le dedican su obra a los visitantes./Imagen Cielo Tejido Facebook

Ahora, para la temporada mundialista, este grupo se encargó de decorar el cielo del centro de este municipo con los colores de las banderas de los ocho equipos del mundo que juegan en el Estadio Akron, llamado Estadio Guadalajara para la Copa Mundial, y como bien sabemos, nuestra selección es uno de ellos.

Un cielo con los colores del fútbol

El talento de este grupo de tejedoras ya es conocido internacionalmente. La iniciativa nació cuando María Concepción Siordia Godínez y su hija Damiana Lorena, artesanas de Etzatlán, comenzaron a tejer carpetas de rafia en honor del Señor de la Misericordia, que tiene sus fiestas patronales cada mes de octubre.

Los 8 equipos que juegan en Guadalajara quedaron representados./Imagen Gobierno de Zapopan Facebook

Poco a poco se les unieron más mujeres locales y se formó el colectivo Cielo Tejido, que para 2022 ya había creado una enorme carpeta de 8 mil metros cuadrados, además de participar en una exposición en Dubái con un tejido de 900 metros cuadrados. Este cielo tejido va tradicionalmente de los Arcos de Zapopan, donde está la Basílica de Nuestra Señora, hasta la Plaza de las Américas, a través del Andador 20 de Noviembre.

Es una magnífica obra de la artesanía tradicional./Imagen Telediario Guadalajara Facebook

La inmensa carpeta se compone de motivos florales, hexágonos y otras figuras coloridas inspiradas en el arte de la cultura wixarika o hichol y es uno de los mayores atractivos de Zapopan. Ahora, con la llegada del Mundial de 2026, las tejedoras hicieron una instalación muy particular que simula un bosque con un cielo que cambia de colores.

Un bosque tejido para el Mundial

Para esta ocasión especial, el colectivo se encargó de confeccionar una enorme serpiente inspirada en la cultura azteca que cambia sus colores con los representativos de cada equipo que tiene partidos Guadalajara. Además, ocho árboles artificiales fueron cubiertos de forma increíble para simbolizar las banderas de estos países.

Los visitantes ya se sorprendieron con “el bosque tejido”./Imagen Gobierno de Zapopan Facebook

Así, México, Corea del Sur, Colombia, República Checa, República Democrática del Congo, Uruguay y España quedaron representados bellamente a lo largo de este corredor donde la obra fue inaugurada el pasado 2 de junio y ya ha sido visitada por turistas y aficionados de estas naciones con gran entusiasmo.

El tejido mundialista de Zapopan permanecerá hasta el 20 de julio. Si tienes oportunidad, date una vuelta para que te sorprendas con el trabajo de estas hábiles tejedoras. Este municipio mágico está a unos 20 o 25 minutos de la ciudad de Guadalajara y se puede llegar mediante el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Una joya de la artesanía mexicana

El cielo mundialista se compone de aproximadamente 5 mil 600 hexágonos coloridos tejidos a mano, colocados en zig-zag para simular movimiento. En su elaboración se usaron mil 400 kilómetros de hilo y los árboles que lo acompañan fueron construidos también en Etzatlán. El diseño en conjunto representa la unión del cielo y la tierra.

Es una obra digna de ser admirada./Imagen Cielo Tejido Instagram

El colectivo Cielo Tejido dedica su obra a los que viajan miles de kilómetros para ver a su equipo. Si no puedes visitar Zapopan durante la temporada mundialista, seguramente podrás conocer el cielo tejido típico que adorna sus calles en otra ocasión. Es una artesanía monumental hecha por manos mexicanas digna de verse.