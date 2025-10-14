Hace unos años, el internet era para mandar correos, chatear y descargar canciones que tardaban una eternidad. Hoy es la columna vertebral de nuestras vidas: trabajamos en videollamadas con gente de otros continentes, vemos series en streaming, jugamos con personas de todo el mundo y seguimos a streamers y creadores de contenido como si fueran parte de nuestro círculo cercano.

La velocidad que antes nos parecía insuperable hoy se queda corta. Necesitamos conexiones cada vez más potentes para transmitir en vivo, jugar sin lag, descargar en segundos y tener todos los gadgets del hogar conectados sin interrupciones. Y justo cuando parecía que ya no había más niveles por desbloquear, llega un avance que redefine lo que significa “conexión rápida”: el Super Internet de Totalplay con 10,000 megas simétricos de velocidad y WiFi 7.

Joven creando contenido.

El Día Cero del Internet llegó a México

No es solo una mejora: es un salto gigantesco. Es un poder de conexión nunca antes visto en México. Totalplay presentó el Super Internet con 10,000 megas simétricos y WiFi 7, convirtiéndose en el primer proveedor de México en alcanzar esta velocidad y uno de los pocos en el mundo junto a países como Francia, Finlandia, Singapur, China, Argentina.

En la práctica, esto significa descargas y subidas instantáneas sin importar el tamaño de los archivos, transmisiones en 8K, gaming en la nube sin latencia y la capacidad de conectar todos tus dispositivos sin que la señal se vea afectada. Es un poder de conexión nunca antes visto en México.

Navegando la internet y jugando videojuegos.

Totalplay: liderando la nueva era del internet

Ya seas gamer, creador de contenido, fan del streaming o alguien que trabaja desde casa, 10,000 megas simétricos con WiFi 7 cambian por completo la experiencia:

Partidas sin lag, como si estuvieras físicamente junto a tus oponentes.

Transmisiones en vivo con calidad impecable.

Descargas masivas en segundos.

Conexión estable para todos en casa, incluso con múltiples dispositivos funcionando al mismo tiempo.

Y todo esto respaldado por la red de fibra óptica de Totalplay, que lleva más de cinco años siendo reconocida por OOKLA Speedtest como el internet más rápido de México.

Joven mujer usando tablet.

Ya sabes, el Día Cero del Internet ya está aquí con el Super Internet de Totalplay. Conéctate a su red y disfruta el internet como nunca lo hiciste. ¡Vas!

