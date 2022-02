“Somos adultos tristes”: El trend emo en TikTok para demostrar que no era una etapa, mamá

La moda ‘emo’ fue la tendencia de muchos adolescentes dosmileros, pero de un momento a otro los flecos que te tapaban un ojo, los pantalones ajustados y las ropas de color desaparecieron… o eso creíamos. Mejor dicho, todos esos jóvenes crecieron y ahora son en profesionista en todo caso. Aunque eso sí, no han olvidado los viejos tiempos.

Recientemente en TikTok, se armó un curioso trend con el que varios usuarios están mostrando que “los emos no murieron, solo se hicieron hicimos señores tristes”, acompañando sus videos con algunas rolas de Panda y toda la cosa. Ahí va el golpazo de nostalgia.

Los emos ahora son señores tristes y este trend de TikTok lo comprueba

Hace unas cuantas semanitas, se anunció el festival When We Were Young en Las Vegas, con un cartel encabezado por My Chemical Romance, Paramore y otros ídolos de la escena emo de hace algunos años. Y a pesar de que el evento se realizará solo en territorio estadounidense, el tremendo line-up que armaron se viralizó en todo el mundo.

“Es como ver a los dioses regresar al Olimpo”, habrán dicho algunos fanáticos. Pero bueno, como era de esperarse, aquellos y aquellas que tuvieron su etapa emo se emocionaron bastante al grado que esa fiebre por recordar los viejos tiempos continúa, solo que ahora en TikTok con un trend que ha crecido bastante en los días recientes.

Pues resulta que algunos usuarios están dejando claro que los emos no desaparecieron nomás así porque sí. Solo crecieron, llegaron a la etapa adulta y ahora solo son ‘señores tristes’ que como cualquier otra persona, tienen trabajos y vidas normales. Pero ese mood sad y las canciones enérgicamente emotivas no han quedado atrás.

En diversos videos, podemos ver a los usuarios mostrar a qué se dedican ahora , qué profesiones escogieron o qué es lo que han hecho desde que la moda y la estética ‘emo’ quedaron aparentemente atrás. Además, acompañan los clips con canciones mayormente de Panda, entre las que figuran “Narcisista por excelencia”, “Los malaventurados no lloran”, “Cita en el quirófano” y más rolas de esas que te hacían llorar aunque no tuvieras pareja cantar a todo pulmón.

“Los emos no morimos, solo nos hicimos señores tristes”, dicen la mayoría de las publicaciones. Así que bueno, recuerda que quizá el emo de ayer ahora es tu abogado, tu doctor, tu contador o hasta tu redactor del sitio en turno… ah, no se crean jeje. Acá algunos tiktoks de este trend pa’ ver si se animan a entrarle (o no).