No cabe duda que todos los lomitos son especiales, pero los que se rifan como rescatistas o colaborando con la policía, tienen un lugar especial. ‘Bubu’ es un perrito que hizo lo anterior por varios años y merecidamente llegó la hora de jubilarse y dedicarse sólo a disfrutar la vida.

Se trata de un perrito policía que se rifó por nada menos que 9 años en Hermosillo, Sonora. A través de redes sociales, su compañera humana lo despidió de una manera muy original.

Perrito policía se jubila y lo despiden entre lágrimas / Foto: Captura al video de tonoastiazaran (TikTok)

Despiden a ‘Bubu’, perrito policía de Hermosillo, tras 9 años de servicio

Por medio de un video de TikTok, la mujer y otro elemento de la policía de Hermosillo despidieron de una forma muy creativa a ‘Bubu’. Fingieron una llamada al C5 sólo para reportar que llegó el día de que el perro policía pusiera fin a su trayectoria.

—“C5 para Unidad 030”, dice la mujer policía que acompaña al perrito.

—“Adelante Unidad 030”, le responde un compañero en su radio.

—Para informarle que nuestro binomio Bubu, con esta hora, es su último día de servicio e inicia su jubilación.

—Enterado, C5. Este es un comunicado especial para ‘Bubu’, que acaba de terminar su último turno de trabajo. Ahora comienza su jubilación. Gracias por tus 9 años de servicio, gracias por tu arduo trabajo y por cuidar a todas y todos los hermosillenses.

¿Apoco no fue una maravillosa forma de despedir a un valiente perrito policía como ‘Bubu’? El lomito no dejó de mostrarle cariño a su compañera, quien no pudo evitar romper en llanto, durante el mensaje que le dedicaban.

“Gracias por alertarnos de cualquier peligro y asegurarte de que tu compañera vuelva con bien a casa todas las noches“, fueron las palabras con las que terminó la despedida de este hermoso perrito. “Gracias, Bubu”, dijo su compañera entre lágrimas al terminar el video.

Hasta el Gobierno de Hermosillo despidió al perrito policía

Además del video para despedir al perrito por sus 9 años de servicio con la Policía de Hermosillo, el Gobierno municipal lo despidió con otro mensaje en sus redes sociales. Junto con Bubu, otros dos perritos (Irka y Buzz) también se jubilaron; todos pertenecientes a la Unidad K9.

“Muchas gracias por su lealtad y entrega por la seguridad de las y los hermosillenses”.

Foto: @HermosilloGob

¡Los queremos mucho, Bubu, Irka y Buzz!