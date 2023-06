Si no has visto la película Hasta el último Hombre con Andrew Garfield, quizá no entiendas la referencia, pero sí sí, sabes muy bien por qué la comparación. Un hombre rescató a un total de 25 perritos de un incendio en Perú y ya es visto como héroe en su comunidad.

Se trata de Sebastián Arias, un hombre que vive en situación de calle en la comunidad de Gamarra, allá en Perú. Él se percató del incendio y, sin pensarlo, trepó al techo de la casa para rescatar a los lomitos uno por uno hasta que ninguno quedó en peligro. ¡Héroe!

Hombre en situación de calle rescató a 25 perritos de un incendio / Foto: Captura al video de @AlertaMundial2 (Twitter)

El video de cómo rescató a los 25 perritos del incendio

Fue a través de redes sociales donde se viralizó el video de la manera en que este héroe de la vida real salvó a los 25 perritos del incendio en una casa. Sucede que un almacén de reciclaje que se ubica justo a un lado comenzó a incendiarse el pasado viernes 9 de junio y el fuego no tardó en pasar a la vivienda.

Hombre en situación de calle rescató a 25 perritos de un incendio / Foto: Captura al video de @AlertaMundial2 (Twitter)

En esa casa vivía una mujer, quien da refugio a los 25 lomitos, por lo que neta hablamos de un acto verdaderamente heroico por parte del colombiano. Sebastián se percató de que el incendio absorbía la vivienda y no dudó en subir al techo al ver a los perritos en peligro.

El video muestra la manera en que Sebastián escala por las ventanas hasta el techo de la casa en llamas para rescatar uno a uno a los 25 perritos. El hombre los arrojaba, pero no al vacío, sino a un colchón y mantas que bomberos y vecinos de la zona ya tenían preparadas abajo para poner a los lomitos a salvo.

???? | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Este es Sebastián Arias, un colombiano que ayer salvó a 25 perritos de morir quemados. Esto ocurrió en el Perú y ojalá existan más sebastianes heroicos!!! pic.twitter.com/hiz14Bt3EQ June 11, 2023

El hombre que rescató a los 25 perritos busca a su esposa

Tras el heroico rescate de los 25 perritos, diversos medios de Perú entrevistaron a Sebastián. Ahí se dio a conocer que el hombre vive bajo un puente y que pasaba por la calle cuando vio el incendio porque busca a su esposa desaparecida.

“No quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así. ¿Cómo subí tan rápido? No sé. La adrenalina. El último perro me dio miedo porque el muro se me venía encima. Ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agarrarlo por el cuello y del hocico y lo lancé”, dijo a Latina Noticias.

Hombre en situación de calle rescató a 25 perritos de un incendio / Foto: Captur al video de AlertaMundial (Twitter)

Por otro lado, la mujer que pedió su casa pide ayuda ahora, pues se quedó en la calle y no tendrá manera de darle refugio a los 25 perritos. En una entrevista pidió a la gente que los adopte.

Ella es la señora Soledad dueña de 25 perritos a los que daba refugio y rescataron luego de que se incendiara su casa y perdiera todo esta tarde a la altura de Gamarra. Ella pide apoyo y también que personas de buen corazón se dispongan a adoptar a estos chiquitos. pic.twitter.com/K2jlVvai0C June 10, 2023

Una maravillosa historia de un héroe de la vida real.