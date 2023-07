¿Quién es Ernesto y por qué internet le manda mensajes de apoyo relacionados a 'Barbie'?

Lo que necesitas saber: Internet se ha unido para apoyar a Ernesto, un joven al que le hicieron memes por una página de Facebook que le tomó fotos en la premiere de 'Barbie'.

Con el estreno de ‘Barbie’, la película de Greta Gerwig, las salas de todo el mundo se han llenado con miles de personas que, vestidas de color rosa o con disfraces alusivos a la muñeca de Mattel, han ido a ver la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Para muchos esta película ha sido la oportunidad de reunirse con sus seres queridos para pasar una tarde de palomitas, fotos y compartir con otras personas la emoción de presenciar una historia que NO habla sobre la invención de Barbie y ahonda más en temas como el machismo, los problemas de ser mujer y más.

¿Por qué debes ver la película de ‘Barbie’? / Foto: Warner Bros.

Miles viven la euforia con el estreno de la película ‘Barbie’

Esta semana las redes sociales se llenaron de videos y fotos donde vemos a familias, parejas, grupos de amigas y personas en general que acudieron a las salas de cine vestidos de rosa o presumiendo sus outfits como los que se ven en la cinta o en películas animadas de Barbie.

Lamentablemente, para muchos esto no ha sido ‘color de rosa’. Tal es el caso de Ernesto, un joven al que le hicieron memes en redes sociales sólo por ir al cine a ver ‘Barbie’ vestido con prendas de dicho color. Así como lo han hecho miles de personas más.

Margot Robbie y Ryan Gosling en el set de la película de Barbie/Foto: Getty Images

A Ernesto le hicieron memes por ir vestido de rosa a ver ‘Barbie’

Resulta que todo comenzó cuando una página de “noticias” en Facebook llamada ‘Noticias Sur de Texas y Matamoros’, posteó una galería de fotos con personas que fueron a un cine de Tamaulipas a ver ‘Barbie’, misma en donde Ernesto aparece dos veces.

El joven –que además tiene bastantes followers en TikTok– aparecía vestido con un top rosa, pantalón beige y unas sandalias rosas bastante rifadas. En realidad su outfit no tenía nada de malo, pero las personas sacaron a relucir su gordofobia y homofobia para comenzar a hacer memes con su foto.

El desmadre que se armó en facebook por una página de noticias del sur de Texas y Matamoros que publicó la foto de un tal Ernesto Romanov en Cinepolis en el estreno de Barbie, ahora los acusan de Bully1ng y se tuvieron que disculpar. pic.twitter.com/kLK5Th2T1N — xavier (@Javierfjer) July 21, 2023

Evidentemente las fotos tomadas por la página de Facebook se volvieron virales y las personas sacaron sus frustraciones con memes donde usaron la imagen de Ernesto. Algo que llegó hasta ojos del joven, quien usó su cuenta de TikTok para pedir que lo respetaran.

“El día de hoy fui a ver la película de ‘Barbie’, así como me ven vestido, no tengo nada anormal”, dijo Ernesto en su video donde mostró su outfit (que en efecto no tiene nada raro) y mencionó a la página de Facebook que provocó burlas a su persona.

Ernesto publicó un video donde contó cómo una página lo ridiculizó en internet. Foto: TikTok

Ernesto señaló a la página de Facebook por tomarle fotos para que la gente le hiciera memes

“Lo que más me lastima es que una página así de seria, una página de noticias, me tome fotos de mi trasero con afán de hacer burla y que me tome fotos sin mi consentimiento”, agregó el joven al mostrar las imágenes publicadas por la página de Facebook.

“No era mi plan salir así y ser la burla de mucha gente que no me conoce”, afirmó Ernesto en el video donde aseguró que es cliente frecuente del cine donde lo fotografiaron y nunca le había ocurrido algo así, por lo que su experiencia se tornó en una pesadilla.

Entre lágrimas, Ernesto pidió respeto a su persona. Foto: TikTok

“Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía miles de mensajes de mis amigos, de conocidos y de gente que no conozco, avisándome que soy un meme en redes sociales, en Facebook”, relató Ernesto al expresar que se sentía vulnerable ante la situación y los memes.

“Lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente, es el hecho de que este que se dice ser reportero de esta pagina, me tomará esta fotos con el afán de hacerme daño y con ese morbo”, dijo Ernesto en la grabación.

Las amigas de Ernesto apoyaron al joven en su video. Foto: TikTok

Entre lágrimas, el joven pidió respeto a su persona

“Me convirtió en una burla y no me parece justo. Ya borraron las fotos gracias a Dios, para eso sí fueron rápidos: se tardaron una hora. Pero con eso tuvo para que muchas personas las descargaran e hicieran sus memes y hoy me esta afectando”, indicó Ernesto en su grabación.

En la grabación, Ernesto finalizó exigiendo respeto a su persona. “Yo quería disfrutar ‘Barbie’, la película, y ya ni supe el final por tantos mensajes que estaba recibiendo”, dijo el joven al advertir que más personas podrían terminar con memes desagradables por culpa de esa página.

Joven reacciona ante burlas por su vestimenta; medio ofrece disculpas



Anoche se vinculó viral el nombre de #Ernesto, un joven que acudió a ver la película de #Barbie y un medio de comunicación subió la fotografía donde él aparecía. pic.twitter.com/ve7g1NQJ49 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 21, 2023

La gente de internet salió en defensa de Ernesto

Inmediatamente la comunidad chida de internet salió en defensa de Ernesto, quien jamás debió de pedir respeto ya que eso no es algo que la gente debería pedir. Sobre todo cuando una persona simplemente existe y hace cosas que los demás también.

Además, muchos recalcaron el hecho de que a Ernesto lo bullearon y le hicieron memes por ir vestido de rosa a ver ‘Barbie’, pero otras personas aplaudieron a papás o novios que hicieron lo mismo por sus parejas o hijas. Algo que demuestra la incongruencia de la gente hoy en día.

En redes sociales muchos han salido en defensa de Ernesto.

La página de Facebook involucrada se “disculpó” con Ernesto por los memes

Total que luego de que comenzaran a recibir reacciones negativas, la página ‘Noticias Sur de Texas y Matamoros’ lanzó una especie de comunicado –donde hasta desactivaron los comentarios– donde aseguró que nunca fue intención hacer memes de Ernesto.

“Nunca fue con intención de generar burlas o memes, las fotos fueron tomadas grupalmente”, dijo la página afirmando que sólo hicieron una cobertura del estreno de Barbie y fueron las personas quienes sacaron la foto para burlarse de Ernesto.

La página responsable de esto escribió una especie de “disculpa” a Ernesto. Foto: Facebook

En redes sociales aplauden a Ernesto por levantar la voz

Como seguro se dieron cuenta, en redes sociales como Twitter ya salieron varias personas a darle apoyo moral a Ernesto, animándolo a que su brillo no se apague por las burlas y que siga el eslogan que Barbie ha enseñado por años: Sé lo que quieras ser.

A través de lindos mensajes, ilustraciones y hasta campañas donde le buscan regalar cosas, la gente chida de internet (y que sin duda nos devuelve la fe en la humanidad) ha salido a animar a Ernesto, a quien le mandamos un enorme abrazo desde acá y esperamos que esté bien.

Ilustración de Ness Ornelas

