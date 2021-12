WTF: ¿Una escuela suspendió a alumno por creer que Nirvana era una marca de ropa?

Ok, ok.. a todos los que amamos la música nos molesta un poco que algunas personas no conozcan a bandas míticas como Nirvana, ¿de acuerdo? Pero de eso a que una escuela tome la determinación de suspender a un estudiante por pensar que se trataba de la marca de su ropa, pues como que hay una brecha enorme, ¿no?

Se trata de la escuela Yeshiva Har Torah, una escuela de Nueva York que se describe como una primaria ortodoxa moderna. Pues resulta que se volvió viral en redes este mes por decir que un alumno suyo fue suspendido indefinidamente por pensar que Nirvana era la marca de su ropa, desconociendo que se trata de una banda que hizo historia en la música.

“El alumno de octavo grado que dijo: “Pensé que Nirvana era una marca de ropa”, la semana pasada, fue suspendido indefinidamente”, escribieron en su cuenta de Twitter acompañado de lo siguiente: “Reconocemos que este incidente ha resultado molesto para algunos miembros de la comunidad Gen X”, en referencia, obvio, a la llamada Generación X.

En ese mismo hilo de TW, la escuela compartió que actualizaron su código de vestimenta para estudiantes, y que ninguno podía llevar una prenda con algún símbolo o el nombre de una banda, si no era capaz de nombrar al menos tres canciones de dicha agrupación o artista.

De inmediato comenzó a hacerse mucho ruido en Twitter y este fin de semana diversos medios locales e internacionales le echaron un ojo al asunto. Y sí, publicaron que la escuela había expulsado a un alumno por confundir así a Nirvana, dando eso por hecho.

Peeeeeero, lo anterior podría no ser del todo cierto… Basta revisar algunos de los tuits de Yeshiva Har Torah, para darnos cuenta que quien o quienes están detras de su cuenta de Twitter, se divierten haciendo publicaciones que para nada se esperarían de una institución educativa.

De hecho, en el mismo hilo compartieron otro msj diciendo que si te gustan sus tuits, vayas a su cuenta de YouTube porque ahí son todavía peores. Además, dijeron que esa regla de las tres escuelas tiene una excepción cuando alguien lleve una prenda de Blin Melon, pues en ese caso sólo tyendrían que saberse una canción (la única que tienen… dicen ellos).

Important Rule Exception: Students only need to be able to name one Blind Melon song because no one can verify they had any other songs. pic.twitter.com/YpKFVO2QyX

— Yeshiva Har Torah (@HarTorah) December 9, 2021