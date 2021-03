Estas mexicanas la rompen con su brillo

Durante muchos años la industria cervecera ha estado ligada a la imagen masculina, pero desde hace tiempo Grupo Modelo cuenta con miles de mujeres que trabajan diariamente para la producción de dos de las marcas más importantes de nuestro país: Corona y Victoria.

Mujeres cerveceras

Con el objetivo de reforzar la diversidad, Grupo Modelo ha dado pasos importantes para construir un mejor camino en el que no existan barreras de género. Clarissa Pantoja y Yune Aranguren, son las directoras encargadas de liderar grupos de mujeres en el que puedan no solo brillar, si no también dar a conocer sus capacidades y desarrollar sus talentos. Actualmente más de 60 mujeres ocupan grandes puestos, desde directivas, maestras cerveceras, hasta un equipo de mercadotecnia y que día a día se rifan para seguir rompiendo fronteras.

“Corona es una marca que siempre busca la diversidad, es justamente por eso que arrancamos con esta plataforma que se llama “Las cerveceras” dentro de la compañía, somos cerca de 60 mujeres. Lo que hacemos es platicar, hablar de las barreras, de los miedos, para que podamos hacer que la industria cervecera sea más incluyente. El gran foco es tener pensamiento diverso.” Señala Clarissa Pantoja, directora de Corona.

El enfoque que tiene la compañía es mantener una base diversa en la sobresalga la fuerza y la unión de diferentes pensamientos, en las que los hombres y mujeres tengan un espacio para desarrollar sus talentos, un espacio donde se valore la valentía que tiene cada persona para pensar en grande, ser fieles a su esencia, superar miedos y se logren los proyectos que tienen a futuro.

Maestras cerveceras

El panorama de las maestras cerveceras en México ha ido en aumento, anteriormente había muy pocas mujeres en el departamento de elaboración y actualmente está integrado por muchas mujeres inspiradoras. “Es con mucho orgullo y superación que creamos las primeras generaciones de mujeres en el proceso de elaboración, de maestras cerveceras. Se demostró que sí se puede. Ser responsable de un gran equipo conformado por hombres y mujeres de diferentes disciplinas me hace aprender cosas nuevas y desarrollar capacidades, abriendo camino a muchas más (…) Poco a poco hemos roto ese esquema de que solo los hombres pueden hacer cerveza o de que solo ellos pueden tomar esos puestos de liderazgo en la parte de producción”. Menciona Alejandra Cisneros, maestra cervecera de Corona, Grupo Modelo.

Mujeres valientes que abrieron camino

Mujeres que tienen grandes historias detrás, por romper paradigmas por su valentía, para que las del hoy y del mañana continúen su legado fueron enaltecidas en el marco del día de la mujer. Corona cuenta la importancia de estas mujeres que han transformado al país a través del tiempo y que han brillado por sus logros, valores e ideales que trascienden sin fronteras. Entre ellas se encuentran: Diana la Cazadora, Leona Vicario y Dolores del Rio.

Así mismo, se llevó a cabo un acto musical conformado por la orquesta de mujeres Sororidad que, liderada por Josefa Velasco como directora, interpretaron por primera vez “Huapango de Moncayo”. Si quieres saber todos los detalles échale un ojo a este video:

Históricamente Corona se ha caracterizado por ser una marca incluyente, visibilizando mujeres que rompen fronteras, compartiendo sus logros para inspirar a todo México y tratar de romper estereotipos para brillar cada día.

¿Entonces? Unas chelitas…