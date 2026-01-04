Estas son las alcaldías más frías de la ciudad

Lo que necesitas saber: La capital mexicana tiene un clima agradable, pero en invierno algunos lugares llegan a alcanzar temperaturas realmente bajas. Aquí las alcaldías más famosas por sus heladas.

Aunque el clima de la CDMX suele ser templado, algunos lugares de la ciudad llegan a tener temperaturas realmente bajas en invierno. Aquí una lista de los lugares helados y las alcaldías más frías de la capital chilanga, así como las temperaturas récord más bajas que ha alcanzado la ciudad y algunas precauciones para protegerse del frío.

El frío llega a la CDMX y a casi todo el país./Imagen Aquí en MX Facebook

La Ciudad de México se encuentra en un valle y podríamos pensar que su ubicación la protege de los fríos extremos, pero debido a su gran altura de más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, también tiene temperaturas que bajan drásticamente en invierno. Ya es costumbre recibir alertas para prevenirnos de las bajas temperaturas y aunque no tenemos fríos demasiado intensos o nevadas, nos abrigamos bien para salir a la calle y hasta para estar en casa.

Los fríos llegan a ser extremos en algunas partes de la capital mexicana./Imagen Pexels

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya pronosticó que en enero de 2026 ingresarán 6 frentes fríos al territorio mexicano, los cuales afectan directamente a la CDMX y en los meses siguientes continuarán llegando. Así que hay que evitar quedarse temblando por el frío, abrigarse y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Las alcaldías más frías de la CDMX

Estos son los lugares que siempre reportan más frío durante el invierno. Para el cierre de 2025 se reportó que la alcaldía Tlalpan llegó a alcanzar la temperatura más baja de todas, entre los 0 y los 2 grados Celsius. En enero el frío continúa y en febrero comienza la transición a temperaturas más estables.

Ante el frío hay que abrigarse y tomar ciertas precauciones./Imagen Nación321 Facebook

Todas las alcaldías tienen bajas temperaturas invernales, pero como bien podemos suponer, las que están ubicadas en la periferia de la ciudad son las que siempre reportan los fríos más intensos.

Cuajimalpa

El territorio de esta alcaldía está entre montañas, valles y barrancas. Tiene una altitud promedio de 2,750 metros sobre el nivel del mar y en ella tenemos lugares como el Parque Nacional Desierto de los Leones y la zona de Santa Fe. En invierno alcanza bajas temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius con caídas de aguanieve y sus zonas más frías son las localidades de La Pila, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo y San Mateo que están en la zona poniente y a mayor altura.

En Cuajimalpa tenemos el bosque y el Ex convento del Desierto de los Leones./Imagen Haciendas de México Facebook

Magdalena Contreras

También destacada por sus zonas boscosas, en ella encontramos el Parque Nacional Los Dinamos. En algunas ocasiones alcanza el 1°C o incluso menos durante las temporadas invernales. Tiene mañanas frías y tardes templadas y sus poblados más fríos son San Bernabé Ocotepec y Las Cruces.

Algunas localidades de la Magdalena Contreras alcanzan el 1 grado Celsius o temperaturas menores./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Milpa Alta

Esta alcaldía se caracteriza por sus cultivos de nopal y sus zonas altas con lluvias en verano y heladas frecuentes en invierno. Su temperatura promedio en invierno está entre los 4°C y los 6°C, aunque llega a alcanzar índices más bajos en las madrugadas. Entre sus localidades más frías está San Pedro Atocpan, conocida como “la capital del mole”.

Pueblos como San Pedro Atocpan siempre tienen bajas temperaturas en invierno./Imagen Wikipedia

Xochimilco

En Xochimilco predomina un clima templado y subhúmedo durante gran parte del año y en invierno tiene madrugadas frías que alcanzan también entre los 4°C y los 6°C, activando las alertas por bajas temperaturas en sus zonas altas. Entre ellas está Tejomulco El Alto, con un clima de montaña que está entre los más bajos de la ciudad.

Las poblaciones altas de la alcaldía Xochimilco también son famosas por su frío invernal./Imagen Wikipedia

Tlalpan

La alcaldía Tlalpan es la que presenta más bajas temperaturas durante el invierno. Ahí tenemos el Ajusco, que alcanza los 2,900 metros sobre el nivel del mar. Es común que en pueblos como Santo Tomás Ajusco y Parras El Guarda se reporten temperaturas inferiores a los 0°C, lo que llega a activar las alertas rojas como ya ocurrió en este invierno de 2025-2026.

El pueblo de Santo Tomás Ajusco es uno de los más fríos de la alcaldía Tlalpan./Imagen Santo Tomás Ajusco Facebook

Récords de temperaturas bajas en CDMX

Aunque puede parecer increíble, el 5 de enero de 1967, el pueblo de Parras El Guarda en Tlalpan alcanzó una temperatura de -10.5°C. Es el pueblo originario más lejano del centro de la CDMX y está cerca de la carretera México-Cuernavaca. Las temperaturas bajo cero en el Área Metropolitana son muy raras, pero por lo visto, sí llegan a ser posibles.

Las bajas temperaturas han llegado a los menos 0 grados en la CDMX./Imagen Viva Zapotitlán Facebook

El 11 de enero de ese mismo año, la Ciudad de México amaneció con una temperatura de -4°C. En esa ocasión nevó sobre la capital mexicana, un evento increíble que dejó maravillados a los chilangos. Aunque hubo alegría, por el clima intenso se desbordó el Río de los Remedios y hubo otros percances.

Asimismo, hay información sobre el 16 de diciembre de 1972, un sábado en el que el territorio de Cuajimalpa llegó a los -10°C debido a un norte intenso que azotó al puerto de Veracruz.

Las alertas por bajas temperaturas

En cada temporada invernal vemos en las noticias que se reportan alertas de diferentes colores para prevenir del frío a la ciudadanía. Cada una de ellas se da según la temperatura reportada en un lugar y estos son sus significados:

Alerta amarilla: Se da por temperaturas entre los 6°C y 4°C y son fríos que pueden crear malestares si no nos protegemos bien.

Se da por temperaturas y son fríos que pueden crear malestares si no nos protegemos bien. Alerta naranja: Es cuando el termómetro alcanza entre los 3°C y 1°C . Hay fríos más intensos y se recomienda abrigarnos con una doble capa de ropa y no exponernos mucho.

Es cuando . Hay fríos más intensos y se recomienda abrigarnos con una doble capa de ropa y no exponernos mucho. Alerta roja: En esta caso las temperaturas alcanzan entre 0°C y -2°C con fríos considerados como más extremos. Hay que abrigarse con ropa más gruesa o térmica y poner cuidado especial en los niños y adultos mayores que hay en casa.

Hay que estar al tanto de las alertas del clima./Imagen Pexels

Algunas recomendaciones para el frío

Entre las recomendaciones que podemos tomar para combatir el frío están: abrigarse bien y cubrir nariz y boca, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener ventilados los espacios si usamos calentadores o chimeneas, actualizar nuestras vacunas contra Covid, influenza y neumococo y resguardar a los niños, adultos mayores e incluso a las mascotas.

En los últimos años hemos tenido condiciones climáticas más extremas, así que ya sea frío, calor, lluvias o viento, hay que estar bien preparados y evitar exponernos de forma prolongada.