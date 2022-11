Es que de verdad pareciera que hay gente que no sabe cómo ordenar sus prioridades… Ya ha pasado una semana desde que se realizó el Gran Premio de México y vaya que dicho evento deportivo sigue dando de qué hablar en redes sociales por razones que van más allá de Checo Pérez y que nadie esperaría.

No sólo lo decimos porque el piloto mexicano (también conocido por la banda como ‘viejo sabroso’) se llevó el tercer lugar de la carrera realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sino también por las historias de personas que se hicieron virales en el Gran Premio de México.

Getty Images

Una mujer exhibió a su ex por no pagar la pensión alimenticia de su hijo

Y no, tampoco nos referimos a la chica que se rompió la pierna saltando la cuerda en una dinámica, sino al sujeto que fue exhibido en redes sociales por deber la pensión alimenticia de su hijo. Algo que evidentemente no le impidió asistir al llamado ‘Gran Circo’.

Resulta y resalta que en Facebook una usuaria llamada Anna decidió exhibir al padre de su hijo por andar de parranda en el Gran Premio de México (evento que no sale muy barato que digamos), aún cuando debe más de 26 mil pesos de la pensión para su chamaco. ¡Salió abusado!

Foto: Especial

Pero el hombre sí tuvo dinero para andar en el Gran Premio de México

“Ayúdenme a que le llegue, porque a mí me bloqueó… No tiene dinero para la pensión de su hijo, pero si para irse a F1 ¡YA PAGA, QUE HASTA EL DÍA DE HOY DEBES $25,600!”, escribió Anna en la publicación donde quemaba a este sujeto llamado José Javier.

“Ya mandé a casa de su mamá fechas y adeudos y nada más me tiran de a loca. Y eso que no cuento medicamentos, hospitales y cirugías que mi hijo ha tenido ya que el tiene una enfermedad bastante cara”, indicó la mujer que buscaba al menos que a su ex le diera tantita pena andar bien Agustín en el Gran Premio de México cuando tiene deudas pendientes.

Foto: Especial

¿Sabrá que puede pasar de 3 a 5 años de cárcel por esto?

Si el mensaje no fuera suficiente, Anna compartió varias fotos en dicha publicación en donde podemos ver a su ex bien a gusto en el Gran Premio de México, donde anduvo acompañado de una chica y hasta un Checo de cartón que llevó la parte de atrás de su carro.

Ahora sí que cada quien, aunque diría esa famosa canción: “toma chocolate y paga lo que debes”. ¿Será que el mensaje sí le llegó a José Javier? ¿O habrá altas probabilidades de que se pierda del Gran Premio del próximo año porque le caerá la justicia en México por no pagar la pensión?

Foto: Especial