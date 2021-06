Han de saber que antes de iniciar esta nota, recordamos que billion (en inglés) no se traduce como “billón”, sino como mil millones. Por lo tanto, cuando leímos que Facebook “is now a $1 trillion dollar company“, investigamos su valor en términos en español… Y ojo, eso no cambia el hecho de que vale demasiado a pesar de todas las circunstancias.

Hecha esta aclaración, y para que no haya dudas, hemos de informarles que ahora Facebook, red social de Mark Zuckerberg (y quien tuvo un reciente roce con Roger Waters), vale ahora en el mercado 1 billón de dólares. Sabemos que se presta a la confusión, pero en términos simples, ahora Facebook vale muchísimo dinero y se une a una lista cortísima de compañías que han alcanzado este valor.

Facebook y el billón de dólares

De acuerdo con algunos reportes del lunes 28 de junio (vía Mashable), por primera vez en su historia, Facebook alcanzó el valor de 1.01 billones de dólares, uniéndose a otras cuatro compañías de tecnología en llegar a esta suma. Facebook ocupa el quinto lugar, y si nos vamos hacia abajo, encontramos Alphabet, Amazon, Microsoft y Apple.

Alphabet Inc. es una empresa que se encarga de desarrollar productos para internet y es una filial de Google. Y la mencionamos porque Aplhabet vale 1.67 billones de dólares. Amazon le sigue en el tercer lugar con 1.74 billones de dólares. Luego está Microsoft con 2.02 billones. Y en primer lugar se encuentra Apple con 2.25 billones de dólares.

Si les sorprende no encontrar en los primeros lugares otra red social o incluso la compañía de Elon Musk, Tesla, no se espanten. Esta última se la pasa rayando el límite del billón de dólares, y en enero de 2021, casi lo alcanza… pero se quedó corta y nomás no llegó. Ahorita vale unos 663.5 mil millones de dólares.

En cuanto a otra redes sociales (que no sean propiedad de Zuckerberg), Twitter es la competidora más aguerrida de Facebook. Pero para nuestra sorpresa, sólo vale 54.5 mil millones de dólares. En estos términos, no está ni cerca de Facebook y le faltaría un largo camino para llegar al billón.

También puedes leer: ¿ESTÁS EN ALGÚN GRUPO DE FACEBOOK? HAY NUEVAS REGLAS PARA MODERAR LOS PLEITOS

La empresa del milenio…

De acuerdo con este mismo medio (pero a través de The Verge), es que se hace una anotación interesante en la noticia de Facebook y su billón de dólares. ¿De qué se trata? Pues resulta que de estas cinco compañías que valen tanto, Facebook es la única que se fundó en el nuevo milenio, para ser más específicos, en 2004.

Alphabet está en el mercado desde 1998; Amazon cumple años en 1994; Microsoft tiene unos 46 años (1975); y Apple se fundó un año después de Microsoft, en 1976. Esta data es interesante porque significa que Facebook ha crecido a un ritmo bastante acelerado en sus 17 años de vida.