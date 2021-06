OLV: Roger Waters “mandó bien lejos” a Mark Zuckerberg por querer usar su música para publicidad

El buen Roger Waters una vez más se pronuncia contra el sistema… O bueno, al menos se lanzó contra Mark Zuckerberg, uno de los magnates tecnológicos más importantes de los últimos tiempos. Y es que según parece, el mero mero de Facebook quería usar rola de Pink Floyd para una publicidad.

La canción en cuestión es “Another Brick In The Wall II” y según esto, la compañía quería utilizarla como parte de una promoción para Instagram. Pero el bajista, de acuerdo con lo que él mismo cuenta, les hizo el feo y hasta se dirigió a Zuckerberg de una manera bastante directa.

“F*ck you”: Roger Waters niega petición a Mark Zuckerberg

En realidad, no es nada nuevo el hecho de que Roger Waters suelte algunas agudas declaraciones contra importantes figuras públicas. Así lo ha hecho anteriormente, por ejemplo, con Donald Trump y en México, durante alguna visita, también se dejó ir con todo respecto al entonces presidente Enrique Peña Nieto (quienes hayan asistido a sus conciertos, saben a lo que nos referimos).

Pues bien, ahora le tocó a Mark Zuckerberg. Todo sucedió el pasado 10 de junio cuando el ex bajista de Pink Floyd andaba en Nueva York, donde sirvió como ponente en un encuentro para exigir la liberación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Ahí, Roger Waters reveló que ese mismo día había recibido un correo electrónico donde le solicitaban su autorización para usar uno de sus temas. “Es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción ‘Another Brick In The Wal II’ en la producción de una película para promover Instagram“, mencionó en primera instancia el músico.

“Es una carta de Mark Zuckenberg para mí. Llegó esta mañana con el ofrecimiento de una enorme cantidad de dinero…”, enfatizó Waters. Y, ¿cuál fue su respuesta? “No. ¡Jódete! De ninguna maldita manera. Solo lo menciono porque es su insidioso movimiento de tener el control de todo…. No seré parte de esta estupidez, Zuckerberg“, agregó en su discurso el británico.

Al finalizar, Waters cuestionó como es que alguien como el propietario de Facebook puede tener tanto poder y lo llamó uno de los “idiotas más poderosos del mundo“. A continuación puedes ver el video -vía La Jornada– con las declaraciones.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

El británico regresará a la capital mexicana

En otras noticias sobre Roger Waters, el músico británico recientemente dio a conocer que el This Is Not A Drill Tour si llegará a la Ciudad de México, pero hasta el mes de octubre de 2022. Así lo reveló desde su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que esta gira estaba programada para llegar a nuestro país originalmente en 2020, pero por cuestiones de la pandemia se aplazó, de manera tentativa, hacia 2021. Sin embargo, la nueva decisión fue recorrerla un año más. Por acá va toda la información del anuncio.