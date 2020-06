En estos días difíciles donde la pandemia ha obligado a muchas personas a detenerse mientras el coronavirus es controlado en todo el mundo, estamos seguros que muchos se han preocupado por los adultos mayores que a pesar de su avanzada edad, siguen trabajando para sacar adelante a sus familias, la gran mayoría de ellos teniendo que salir a la calle para llevar algo de comer hasta sus casas.

Afortunadamente, hemos visto como muchas personas se han unido para ayudar a los adultos mayores en estos tiempos tan complicados, sin embargo, siempre se puede hacer un poco más por ellos, así como lo demostró una familia pues en pleno Día del Padre, decidieron comprarle todas las paletas a un abuelito para que se fuera a su casa a celebrar en grande.

Gracias a un video que alguien subió en TikTok, pudimos conocer la historia de Don Refugio, un hombre de 70 años que vive en South East Side en Chicago. Como muchos adultos mayores, este abuelito sale todos los días a trabajar, vendiendo por las calles de esa ciudad y con un carrito un montón de paletas de hielo, ya saben, las efectivas para quitarnos el calor.

Sin embargo, todo cambió el pasado 21 de junio, cuando la familia Mosqueda decidió cambiar por completo el día de Don Refugio. De acuerdo con la descripción del video, este señor andaba pasando por la calle donde ellos viven y estaba caminando en medio de un día bastante caluroso, así que al verlo no dudaron en ayudarlo.

Agarrando una hielera que tenían por ahí, compraron todas y cada una de las paletas que traía Don Refugio para que se regresara a su casa y así, festejara junto a su familia el Día del Padre. Por supuesto que el abuelito protagonista de esta historia no pudo aguantar la emoción y lloró al ver que estas personas que ni lo conocían tuvieron un gesto amable con él.

Después de agradecerles por lo que habían hecho, volvió a su casa y sí, pasó un excelente día. Después de que el video se hiciera viral, en redes sociales apareció Natalie Rojas, una chica que dijo ser nieta de este maravilloso abuelito, quien además comentó que el señor Refugio es el soporte de toda su familia. Es por eso que como agradecimiento, está buscando a los Mosqueda para regalarles una dotación de paletas sin costo.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el momento en que la familia Mosqueda le hizo el día a este abuelito tan trabajador:

Buying all the paletas from the ##PaletaMan so he can go home and relax on Father’s Day 🥺 ##vivalaraza ##MakeSomeoneSmile ##essential

♬ Baraja de Oro – Chalino Sánchez

Por si no fuera suficiente lo que hicieron por Don Rosario, la misma familia que le compró todas sus paletas abrió una página en GoFoundMe para poder ayudarlo. El principal motivo por el que decidieron iniciar esta campaña en el sitio web es recaudar fondos para que así, este abuelito por fin pueda jubilarse y descansar después de muchos años de arduo trabajo en la calle.

Hasta el momento en que escribimos esta nota, el GoFoundMe de Don Rosario lleva recaudados 6442 dólares (poco más de 144 mil pesitos mexicanos) y sí, como podrán imaginarlo, estamos llorando de la emoción.