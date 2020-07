Este fin de semana, el huracán ‘Hanna’ fue el tema principal en todo México, pues desde que tocó tierra el pasado 25 de julio provocó lluvias intensas y a su paso, dejó varios estragos al noroeste del país. Desde fuertes inundaciones, recortes de luz y pérdidas materiales fueron solo algunas de las afectaciones que pudimos ver y que lamentablemente, golpearon fuerte a un montón de personas en esta zona.

‘Hanna’ golpeó al sur de los Estados Unidos, dando como resultado la caída de parte del muro fronterizo entre el país vecino y el nuestro. Pero en México, Nuevo León y Tamaulipas fueron los estados que la sufrieron durante estos días, pues las lluvias provocaron que varias personas tuvieran que salir de sus casas para buscar un refugio mientras todo esto pasaba.

Una familia comprendió que lo material no era lo importante

Muchas fueron las imágenes que nos dejó esta tormenta tropical y que impactaron a un miles, pero sin duda nadie conmovió tanto como el video del que les vamos a contar, pues en medio de todo lo que estaba pasando, una familia en Reynosa, Tamaulipas no la pensó dos veces y se llevó a sus perritos con ellos mientras buscaban llegar a un lugar seguro.

Resulta que la situación en aquella ciudad se puso muy complicada con el paso de ‘Hanna’, es por eso que un montón de personas tuvieron que salir de sus casas para evitar que el agua los siguiera afectando, pues la gran mayoría perdió parte de su patrimonio, como lavadoras, refrigeradores y más, sin embargo, y lamentablemente, algunos se quedaron sin un hogar donde vivir.

Al final, pudieron rescatar a sus perritos

Pero muchos tuvieron muy claro que lo importante no era sacar sus pertenencias materiales, sino salvar las vidas de aquellos animales que no pueden valerse por sí mismos en estos momentos, como los perritos. La pareja del video que mencionamos apareció transportando en una tina la maravillosa cantidad de al menos siete doggos, los cuales evidentemente no podrían salir por su propia pata.

En el video que compartió en Twitter la reportera tamaulipeca, Shalma Castillo, se puede ver que la mayoría de los perritos son de raza pequeña, por lo que iba a ser complicado que se trasladaran en las condiciones que se encuentra la ciudad de Reynosa. Afortunadamente, sus dueños se pusieron las pilas y lograron sacarlos para que ellos no tuvieran inconvenientes por las fuertes lluvias que dejó ‘Hanna’.

El huracán #Hanna dejó muchas colonias inundadas en #Reynosa #Tamaulipas. Esta familia lo perdió todo, pero pudieron rescatar lo valioso para ellos; sus mascotas. pic.twitter.com/RXOz1itiFb — Shalma Castillo (@ShalmaCastillo) July 26, 2020

Pero ellos no fueron los únicos que salvaron doggos

Aunque esta imagen nos llenó el corazón de esperanza, los civiles no fueron los únicos que se metieron al agua para rescatar a los peludos que andan por las calles de Tamaulipas. En Twitter también comenzó a viralizarse la imagen de un militar que como muchos, acudieron a Reynosa después del paso de ‘Hanna’ para apoyar a la población con el plan DN-III.

Pero lo más importante es que se echó un buen chapuzón sin importar nada y por fortuna, logró rescatar a un doggo que estaba a punto de morir en medio de las inundaciones. Sin duda, esta clase de historias nos recuerdan que en medio de un desastre como este, lo más importante es salvar nuestras vidas y las de aquellos queremos, como nuestros perritos.