¡Honor a quien honor merece! En abril pasado, Riley Howell, un estudiante universitario de 21 años, sacrificó su vida para detener a un tirador activo en la Universidad de Charlotte de Carolina del Norte. Howell fue un fanático de toda la vida de Star Wars, y ahora Lucasfilm ha honrado su sacrificio al conmemorarlo en el universo de Star Wars nombrándolo “Maestro Jedi”.

El 30 de abril, un hombre armado abrió fuego en un aula de la UNCC, matando a Howell y a Ellis Reed Parlier, de 19 años. Según el jefe de policía Kerr Putney, Howell “tiró al sospechoso al suelo” y sufrió heridas de bala fatales en el proceso. “Pero por su trabajo, el asaltante pudo ser desarmado. Lamentablemente, dio su vida en el proceso. Pero su sacrificio salvó vidas”. Posteriormente, Howell fue ampliamente aclamado como un héroe.

Puedes leer sobre este nuevo Maestro Jedi en Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary, un nuevo libro que acompaña a la última película. A este personaje ficticio llamado Ri-Lee Howell, se le atribuye la recopilación de “muchos de los primeros relatos de exploración y codificación de The Force”. Estos escritos se recopilaron en Ainomica, un libro al que hace referencia por primera vez Hermit Luke en The Last Jedi. Al Maestro Jedi Howell también le hicieron una entrada en The Wookiepedia.

La novia de Howell, Lauren Westmoreland, publicó la noticia en TikTok en un video que desde entonces se ha vuelto viral. Ella llamó a Riley Howell como “el mayor fanático de Star Wars que he conocido”, y agradeció a Lucasfilm por “hacerlo parte del universo de Star Wars para siempre”. En la noticia también publicó que estas son “las mejores noticias que hemos recibido durante todo el año”.

“El coraje y el desinterés de Riley saca a los Jedi que todos nosotros tenemos dentro. Esperamos que se puedan regocijar en su memoria y nos unimos a ustedes para honrar su vida y su ejemplo”, dijo Lucas O. Seastrom, miembro del Equipo de Relaciones con los Fans de Lucasfilm Ltd. en la carta que le enviaron a los familiares. Aquí les dejamos el video que le hizo su novia Lauren Westmoreland a Riley Howell: