Que siempre sí: Confirman fecha de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Adame como nuestro ex: ya no sabemos cuando creerle. Y es que a casi tres años de que se confirmara la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame (fue por ahí de marzo de 2019 cuando el cazafantasmas firmó el contrato para dicho enfrentamiento), los días pasan, nuevas variantes de COVID-19 aparecen y estos personajes nomas’ no se enfrentan.

Sin embargo, puede que este 2022 las cosas cambien y todo gracias a la pelea que el conductor tuvo con una pareja hace unos días. Una que todo el país vio y la cual dejó en duda las habilidades en artes marciales que Alfredo Adame presume cada que tiene la oportunidad.

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame parece que ahora sí se hará

Resulta que luego de los videos virales que vimos de esta pelea, Carlos Trejo le dijo a Adame que era un cobarde. Esto aparentemente lo prendió más de lo que creímos, pues Alfredo Adame por fin aceptó pelear con Trejo en un evento que ya hasta tiene fecha definida. ¡¿QUÉÉÉ?!

Tal y como lo leen, la llamada “pelea del siglo” (o eso pensamos que sería en el 2019) se realizará el próximo 17 de febrero en la ciudad de Monterrey. Así lo ha confirmado el luchador profesional, Alberto del Río, quien indicó que esperaba la luz verde por parte de Adame para que todo sobre la pelea quedara listo.

Será en Monterrey y el conductor aceptó el desafío en un programa de televisión

De hecho esto lo confirmó el mismo Adame durante una entrevista en el programa ‘SNSERIO” de Multimedios, donde Del Río convenció al ex-canditato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) que ya se agarrara con Carlos Trejo. “Esto no es una mofa a lo que son las artes marciales mixtas o al boxeo, esta pelea será sancionada. Vamos a echarlo a andar” dijo Alberto del Río.

Por otro lado, se dice que en la pelea de Trejo contra Adame habrá más luchadores que se enfrentarán entre ellos. Sin embargo, la pelea estelar será entre el conductor y el cazafantasmas… claro, si es que a Adame no le pasa una cosa días antes del evento, como un botellazo en la cara o algo así.

Cabe mencionar que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo–de la que aún no se anuncia en qué lugar se llevará a cabo– donará parte de las ganancias en taquilla a varias fundaciones en Nuevo León, donde seguramente muchos disfrutarán de esto más que una carnita asada en domingo. Claro, si es que no nos dejan otra vez con las ganas…