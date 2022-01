Y no con Carlos Trejo: Captan a Alfredo Adame en plena pelea callejera

Aquí es cuando uno agarra esa frase icónica de Los Simpson y aplica la de “¿usted no aprende, verdad?”… Pues sí, así como lo leen, Alfredo Adame otra vez la está armando en grande en las tendencias y no precisamente por una buena acción. Otra vez, el actor se quiso ‘rifar el tiro’ y parece que no salió tan bien librado.

En redes sociales, comenzó a circular un video donde vemos al también conductor de televisión forcejeando con una mujer, para después irse a los golpes con un ciudadano. Sí, la cosa se puso medio tensa, pero parece que no pasó a mayores (aunque las reacciones en internet andan con todo, jeje).

¿Otra vez? Graban riña de Alfredo Adame en plena calle

No importa si es en plena transmisión de un programa de televisión, si es una conferencia o si es en la calle; Alfredo Adame se pone intenso donde sea y con quién sea. En esta ocasión, el actor mexicano la volvió a armar ya que lo cacharon peleándose en plena vía pública con los pasajeros de un coche… y pues sí se puso recio todo el rollo.

En algunos videos que ya circulan en redes sociales -se veía venir jaja-, se ve cómo el también excandidato del partido RSP tiene un altercado con un par de personas. En un primer video que les mostramos a continuación, se aprecia a Adame (con todo y la camisa desabrochada) persiguiendo a una chica a la que pide que le regrese su celular.

La mujer y el actor forcejean durante un rato hasta que de un vehículo se baja otro sujeto con el que comienza a intercambiar golpes. Y uno diría “aguas porque Alfredo Adame es cinta negra, eh”… pero pues no se vio eso de lo que tanto presume esta celebridad. Las imágenes muestran cómo un hombre de camisa gris intenta soltarle un puñetazo a Adame y este último, suelta una patada.

En otras grabaciones, se puede observar el instante en que el desconocido agarra a Alfredo por la espalda y lo tira sobre una banqueta. Acto seguido, el exconductor de Hoy suelta otra patada u n poquito más acorde a lo que haría un artista marcial , pero no se ve que haya conectado del todo a su agresor. Hasta una niña pequeña aparece por ahí ‘toreando’ a la exestrella de telenovelas.

Por el momento, no se sabe qué fue lo que originó que Alfredo Adame y estas personas se agarraran en plena vía pública, pero como dijimos, las reacciones en redes sociales no perdonan. Por ahí, ya varios recordaron las palabras del actor en las que tanto perjuraba que no le pegaría a una mujer ni nada. Chale con Adame, ¿no?