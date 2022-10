Ya sea que eches la reta de fut en tu calle o juegues en un campo, siempre que anotes un gol debes celebrarlo a lo grande. Hay festejos de gol que se han inmortalizado, ya sea por ser el “sello” de un jugador en especial o por su amplia popularidad y uso.

Pues bien, acá te vamos a presentar algunas celebraciones de gol que se han hecho famosas a través de los años y que seguro vas a reconocer. Pero no solo eso, ¡también te vamos a decir cómo con una de ellas te puedes ganar un año de vuelos y que un avión de Volaris lleve tu nombre! Sigue leyendo para que te enteres cómo entrarle.

¿Cuáles festejos de gol son los más conocidos?

¿Quién no recuerda la celebración que se aventó la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 94’? En esa ocasión, acababa de nacer el hijo de uno de sus delanteros estrella, así que cuando le anotó a Holanda no dudó en correr a la banda para imitar a una cuna meciendo un bebé, afortunadamente sus compañeros se unieron y el resultado ya es inmortal.

Algunos jugadores optan por imitar a un arquero, mientras que otros simplemente corren para que el resto de su equipo los alcance. Cuando llueve, los anotadores aprovechan para deslizarse en sus rodillas o de plano aventarse de panzazo al pasto. Pero de todos estos, hay uno que, además de popular, te puede hacer ganador de un año de vuelos: el “avioncito”.

¡A ver!, ¿cómo me gano un año de vuelos?

Parece que la fiebre mundialista derivada de Qatar 2022 alcanzó a Volaris, porque quieren premiar a los que festejen a su manera en el concurso Ponle tu Nombre a un Avión. ¿Y cómo puedes participar? Para empezar, tienes que grabar un video en el cual celebras “de avioncito”; o sea, corriendo de un lado a otro con los brazos abiertos en forma recta hacia los lados (como si fueras un avión, pues).

Ya que tengas tu video bien bonis debes ingresar a una de las redes sociales de Volaris, ya sea en Facebook (respondiendo con tu video en la publicación oficial de la dinámica) o subiendo directamente tu video a TikTok o Instagram. Por supuesto en estas dos últimas redes debes etiquetar a la cuenta oficial de Volaris y en todas usar el hashtag #AvioncitoVolarisChallenge. ¡Y listo, ya estás participando!

Como todo en la vida, hay que cumplir las reglas pa’ ganar

Si eres tímido y no quieres grabarte, puedes usar un clip de un videojuego de fut para participar, pero ahí te va: debe ser la misma celebración y no debes subir un clip que muestre a un jugador existente, es decir, debe ser un personaje creado por ti y no uno de los que vienen con licencia (o sin ella pero que se asemeje a un jugador real) porque entonces tu participación será anulada.

Hay otros motivos por los cuales te puede caer la voladora; por ejemplo, usar lenguaje obsceno o discriminatorio en tu video o en el comentario que dejes para participar en las redes sociales. Pero mejor checa acá todos los términos y condiciones de este concurso pa’ que no te agarren desprevenido.

¿Qué más voy a ganar y cómo sabré si gané?

Los 30 videos con más likes que cumplan todos los requisitos avanzarán a la siguiente fase, en la cual un jurado votará por los 10 más originales que serán declarados ganadores. Hay que estar al tiro porque Volaris va a dar a conocer la lista de estos 10 afortunados el día 24 de octubre.

¿De qué va el premio? Pos’ como indica el nombre, un avión de Volaris llevará tu nombre; además… (suenan tambores) ¡te llevarás un año de vuelos con la misma aerolínea! Así que córrele porque este concurso ya arrancó y termina el 10 de octubre.

Tons, ¿qué estás esperando? Ya estuvieras grabando tu video para participar y presumirnos tu nombre en un avión, ¡vas!