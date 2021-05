Fíjate Paty: Descubrimos cómo será el próximo lanzamiento de “El Sol”

Después de aparecer en todas las portadas de las revistas, vender millones de discos, ser número uno en las listas de popularidad y aparecer en todos los programas de televisión, nos enteramos de que “El Sol” está planeando un regreso espectacular para el lanzamiento de su nuevo disco que llevará por título Aries.

Lo poco que sabemos es que el primer corte promocional se llamará “Ayer”, una balada escrita por David Foster, Jeremy Lubbock y Rudy Pérez, que saldrá este próximo 17 de mayo en todas las estaciones de radio. Con este nuevo L.P, “El Sol” regresará a su sonido característico pop con tintes de jazz y dance e influencias de R&B. ¡Ya queremos escucharlo!

Otra cosa de la que nos enteramos es que hay muchas marcas interesadas en girar alrededor de “El Sol” y que a todas les ha dicho que no, excepto a una, que después de muchos años por fin le dio el sí y que servirá como pieza clave para posicionarse nuevamente en el gusto de todo el público en su esperado regreso. Estamos hablando de la famosa marca de papas Sabritas® que también está estrenando sus nuevos productos: Doritos® Mix y Cheetos® Mix, una combinación de sus clásicos en un solo empaque.

¿Y qué creen? Hasta nuestra redacción llegó el nuevo promocional, se dice, se cuenta, que es una adaptación del tema que se estrenó hace unos días. Aquí se los dejamos:

¡No, no es broma! Hay mucha incertidumbre alrededor de la vida de “El Sol”… bueno, bueno, en sí él es un misterio. Su música puede gustarnos o no, puede caernos bien o no, pero hay algo seguro: nos tiene enganchados a su historia todos los domingos y qué mejor que disfrutarla con un tazón de botanas Sabritas®.

Eso sí, no olvides descargar la app Joy desde tu celular y registrar los códigos QR que vienen en la tira dentro de los empaques para participar por dinero en efectivo, membresías de música en streaming para que te bajes toda la discografía de “El Sol”, merch oficial y otros grandes premios.

Contenido patrocinado por Sabritas®