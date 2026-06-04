Hay dos tipos de personas: las que se complican para hacer café frío y las que ya descubrieron lo fácil que es armar un buen café frío en casa sin tanto rollo. Porque sí, suena fancy, pero en realidad no tiene por qué ser complicado ni tardado.

La clave está en cambiar el chip: no es solo preparar café, es hackear tu café. Es decir, encontrar formas rápidas, prácticas y con estilo de hacer café frío en casa, sin sacrificar sabor ni creatividad en el intento. Por eso, acá te damos 5 ideas fáciles para hacerlo y cambiarle a tu cafecito de siempre.

Café frío en casa | Foto: Cortesía.

1. El básico que nunca falla

Un vaso con hielo, leche (la que te guste y puedas tomar) y un shot de NESCAFÉ Espresso Concentrate. Este es un básico ganador que puedes hacer literal, en segundos y ya tienes un café frío en casa listo para darle a los pendientes del día.

2. Dale un twist dulce

Para cambiarle y darle un saborcito diferente, puedes agregar jarabe de sabores (que si caramelo, crema irlandesa, moka), miel o leche de algún sabor. Aquí no hay reglas: la idea es que cada café frío en casa tenga tu toque y no se sienta igual todos los días.

3. Hazlo más cremoso

Acá está muy fácil, solo ajusta las proporciones: más leche, menos intensidad o al revés. Y justo para eso el NESCAFÉ Espresso Concentrate te ayuda, porque con él puedes preparar café frío en casa de forma rápida, sencilla y con libertad de medir las proporciones a tu gusto.

4. Sube el nivel con toppings

Uff, este tip sí que sube el nivel de tu café frío en casa. Si te quieres ver más conservador (o práctico) agrega canela, cocoa, o un chorrito de vainilla, pero si quieres ir más allá, tritura tus galletas fav y agrégalas a la mezcla, o añade un popote de galleta para tener experiencia de cafetería pro. Son detalles simples que hacen que tu café frío en casa se sienta distinto sin complicarte.

Nescafé Espresso Concentrate | Foto: Cortesía.

5. Cámbialo según tu mood

Un día más cargado si la chamba o los pendientes en casa lo requieren, otro más ligero para cuando ya es nochecita, o uno tipo frappé si el calor no se aguanta (justo como en estos días). Con NESCAFÉ Espresso Concentrate puedes adaptar tu café frío en casa a lo que se te antoje.

Al final, todo se resume en esto: hacer café frío en casa no tiene que ser un proceso largo ni complicado. Cuando encuentras opciones prácticas y diferentes, también descubres que puedes hackear tu café y convertir algo que haces todos los días, en un momento mucho más cool.