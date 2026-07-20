Hace unos días se hizo viral un mapache que deambulaba por Seattle, en Estados Unidos. Ver mapaches en la zona no es nada fuera de lo común, sobre todo en las noches y madrugadas. La cosa con este mapache es que es redondo, como una ciruela, y los videos se hicieron virales por lo mismo.

Los mapaches son de los pocos animales que se han adaptado a la vida urbana. Coinciden con los humanos en espacios similares, por lo que son vistos con mucha frecuencia en distintas regiones. En el caso de Washington y Seattle, en zonas como Wallingford, Upper Queen Anne o Ballard, el barrio donde el mapache redondo fue visto.

Las imágenes de este mapache se hicieron tan virales que ya hasta le pusieron un nombre: Jimothy. Así que por acá les explicamos cuál es la condición que muchos expertos creen que podría tener Jimothy, el mapache redondo.

Jimothy fue visto en Seattle / Foto: Vía CNN

Jimothy, el mapache redondo

Cuando se hicieron virales las primeras imágenes de Jimothy, muchos pensaron que se trataba de un mapache gordito, subido de peso. Tendría sentido pensando que los mapaches son omnívoros y carroñeros, eso quiere decir que le entran recio a las golosinas.

Pero no parece ser el caso del mapache redondo. Con los videos e imágenes, algunos expertos creen que Jimothy podría tener una deformidad congénita similar al síndrome de columna corta, una condición rara que suele documentarse principalmente en perros. Ivy, la pitbull, es uno de los ejemplos más conocidos.

Jimothy es hermoso y redondo / Foto: Vía CNN

De acuerdo con sitios de veterinaria, el síndrome de columna corta es una afección genética o trastorno extremadamente raro que implica que la columna esté acortada de manera severa.

Las anomalías anatómicas derivadas de esta condición hacen que los cuerpos tengan una estructura comprimida, casi redonda. Y esta podría ser la explicación por la que Jimothy es hermoso y redondo.