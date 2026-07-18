The World’s Game: ¿Un libro infantil predice que España ganará la final del Mundial 2026?

Lo que necesitas saber: El libro se publicó el 2 de junio, días antes de que iniciara el Mundial 2026

En TikTok se volvió viral un video muy curioso: una supuesta predicción de la final del Mundial 2026… ¡En un libro infantil! Se trata de The World’s Game y acá te contamos lo que necesitas saber.

Foto: Captura al video de @juliablecuaa (TikTok)

The World’s Game, el libro infantil descubierto en TikTok sobre la final del Mundial 2026

Sucede que la usuaria @juliablecuaa se topó con el ejemplar en una librería de Estados Unidos y obviamente le brincó ver de qué trataba. Narra con dibujos un partido entre España y Argentina, donde es posible ver a jugadores como Messi, Lamine Yamal y Marc Cucurella.

Foto: Captura al video de @juliablecuaa (TikTok)

Cuenta que justo el día que Argentina derrotó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, se toparon con el libro infantil The World’s Game y su sorpresa fue mayúscula.

“Estamos en Estados Unidos y nos hemos encontrado este libro… España, Argentina”, dice con sorpresa mientras muestra los dibujos del libro infantil.

Foto: Captura al video de @juliablecuaa (TikTok)

¿Qué pasa entre España y Argentina en el libro infantil que ‘predice’ la final del Mundial 2026?

Según lo que se encontró en el libro, el 0-0 se mantiene hasta el minuto 15, pero es ahí cuando cae gol de Messi para adelantar a la Albiceleste. ¿Argentina gana? Para nada. La anotación de Leo solo hace que la victoria de España sea mayor, pues logran empatar y llevan el 1-1 hasta el minuto 88, cuando viene un gol de Ferran Torres venciendo al Dibu Martínez con un disparo letal.

El “Goooooooooooooooool” se lee en al menos tres páginas del libro infantil y así termina, con triunfo de España remontando en los últimos minutos del partido.

Foto: Captura al video de @juliablecuaa (TikTok)

¿Es una predicción de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Hay que empezar por conocer que The World’s Game no es un libro antiguo ni publicado hace años como para pensar que se trata de una cosa mística. Se publicó apenas el 2 de junio, unos días antes del arranque del Mundial 2026.

Y no, no es tan raro que haya elegido un juego entre España y Argentina, porque es la Finalissima que quedó pendiente, y el sorteo del Mundial 2026 estaba hecho para evitar que se cruzaran antes de la final si ambos terminaban primeros de grupo (lo cual era de esperarse).

Falta ver si se cumple lo que dice el libro infantil: que España gane 2-1 de forma dramática, porque entonces sí habría que buscar a la autora Yamile Saied Méndez y preguntarle cómo supo lo que pasaría.

“Un vibrante libro ilustrado que celebra el futbol y a sus aficionados de todo el mundo, perfecto para la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Mientras un partido se juega en el estadio, una familia se reúne para verlo en casa. Observa cómo los jugadores lo dan todo en la cancha y la familia lo disfruta con entusiasmo por televisión (…) Esta historia inspiradora y conmovedora es una oda al deporte, a los aficionados y a las comunidades que formamos”, señala la sinopsis del libro infantil.

Portada de The Worlds game / Foto: gandhi.com

De momento podemos decir que es una gran coincidencia, pero ya veremos tras la final del Mundial 2026 qué tanto de predicción tenía.