Hay quienes viven el fútbol desde el sillón de su casa y quienes aprovechan cualquier pretexto para reunirse con amigos, familia o hasta desconocidos que terminan celebrando como si se conocieran de toda la vida.

Porque seamos honestos: cuando hay fútbol de por medio, la experiencia rara vez se queda únicamente en la cancha. También están las fotos, la comida, las conversaciones, las cábalas y todo ese ambiente que se arma cuando la afición se junta en un mismo lugar.

Dónde ver partidos gratis en CDMX | Foto: Cortesía.

Futlán es es un espacio donde la afición es la protagonista

Justamente de esa idea nace Futlán de Banco Plata, un espacio ubicado dentro de Aztlán Parque Urbano que busca convertirse en el hogar de la #AficiónMaravillosa durante esta temporada futbolera.

La propuesta va mucho más allá de sentarse frente a una pantalla. La idea es recorrer el lugar, descubrir experiencias, tomarse fotos, disfrutar el ambiente y compartir el momento con otras personas que llegaron por la misma razón: vivir el fútbol de una forma distinta.

Futlán espacio en CDMX para ver partidos | Foto: Cortesía.

Por eso el espacio cuenta con diferentes photo opportunities, zonas para convivir y actividades pensadas para que la visita se convierta en una experiencia completa y no solamente en un lugar para seguir los partidos.

Futlán acceso gratuito | Foto: Cortesía.

De esos planes que se disfrutan con amigos, familia… o quien se sume

Algo que llama la atención de Futlán es que está pensado para recibir a todo tipo de aficionados. Desde quienes siguen cada partido al detalle hasta quienes simplemente buscan un buen plan para salir y pasarla bien.

Además de las transmisiones de algunos de los encuentros más importantes de la temporada, los asistentes también podrán recorrer distintas áreas, disfrutar de opciones de comida y aprovechar los espacios diseñados para capturar recuerdos y compartirlos en redes.

La entrada general es gratuita y Futlán de Banco Plata estará disponible del 1 de junio al 19 de julio de 2026 dentro de Aztlán Parque Urbano.

Porque a veces el mejor plan no es solamente ver un partido. A veces también se trata de la convivencia, las fotos, el ambiente y todo eso que convierte a la afición en parte del espectáculo.