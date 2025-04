Lo que necesitas saber: La primera edición del Fyre Festiva fue un desastre que llevó a su organizador a responder ante las autoridades de Estados Unidos. No se esperaba nada bueno de su segunda parte.

Luego de haber cumplido el pronóstico y posponer el evento, la organización del Fyre Festival da más detalles de la razón que tuvo para no cumplir lo prometido. Una “vieja confiable”: las autoridades de México (en este caso, Playa del Carmen) nos robaron.

Bueno, nadie metería las manos al fuego por las autoridades… sin embargo, están más que documentadas las estafotas que se arma el organizador del Fyre Festival, Billy McFarland. Entonces, pues sí… ni a quién irle.

Organización del Fyre Festival asegura que pagó permisos y todo…

Pues bien, el caso es que, en un mensaje enviado a los incautos que ya les habían comprado boleto, el Fyre Festival asegura que funcionarios del gobierno de Playa de Carmen no sólo dieron los permisos necesarios, sino también los contactaron con socios con los que hicieron contratos para tener todo listo… pero, a la mera hora, no se cumplió.

“El gobierno de Playa del Carmen nos presentó recintos, hoteles y socios hoteleros, y firmamos y pagamos todos los trámites. El gobierno de Playa del Carmen emitió los permisos de la Secretaría General, Turismo y Medio Ambiente, todos pagados”, señala el portavoz del festival, Nick Lowe.

Billy McFarland, el organizador del Fyre Festival//Fotos: @pyrtbilly/Posh

En el comunicado citado por Consequence of Sound, el Fyre Festival recuerda que, incluso, el gobierno de Playa del Carmen ofreció una conferencia de prensa conjunta… y hasta promocionó en sus cuentas oficiales de Instagram y X la realización del evento organizado por el malogrado empresario Billy McFarland.

En cuestión de meses, en dos ocasiones Fyre Festival ha cambiado su sede

Aunque seguramente nadie defiende a las autoridades de México, cabe recordar que cuando la organización del Fyre Festival 2 aseguró que su evento se realizaría en Isla Mujeres, Quintana Roo, de volada las autoridades locales salieron a desmentir.

“No sabemos nada del evento, ni hemos recibido contacto de ninguna persona o compañía”, señaló Édgar Gasca, encargado de turismo de Isla Mujeres, en una entrevista con The Guardian.

Pese a tan tremenda bateadota, McFarland y compañía siguieron montados en la idea de hacer sí o sí el festival, cambiando de sede: Playa del Carmen entonces… pero, hace unas días tuvieron que reconocer que no había condiciones para hacerlo en las fechas y sedes previstas.

Billy McFarland. Foto: Netflix

“Estamos estudiando nuevas ubicaciones y pronto anunciaremos nuestro destino anfitrión. Nuestras prioridades siguen siendo las mismas: ofrecer una experiencia inolvidable, segura y transparente”, asegura la organización del Fyre Festival..

The New York Times trató de contactar a las autoridades de Playa del Carmen, pero no consiguió declaración… todas las llamadas fueron mandadas a buzón de voz. Ya saben, Semana Santa.