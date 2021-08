Gasolín: El perrito que trabaja en una gasolinera y es toda una celebridad

No cabe duda de que leer historias de doggos nos levanta el ánimo cuando tenemos un mal día, ¿a poco no? De repente aparecen algunas medio gachas, pero en general, son más las que nos hacen pensar que este mundo es buen lugar. Tal es el caso de Gasolín, un perrito callejero que se hizo viral en las últimas semanas por un hecho muy peculiar, ya que alguien “intentó” llevárselo pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo.

Por acá ya les hemos contado casos de peludos que, ofrecen sus servicios de seguridad a cambio de un hogar, comida y amor (como el buen Matute, quien es el jefe de seguridad de una farmacia en Pachuca, ACÁ lo pueden conocer). Sin embargo, en esta ocasión les platicaremos de un lomito singular, pues no es solo el encargado de cuidar el lugar donde vive, también es una celebridad en redes sociales con miles de seguidores.

Alguien intentó “robarse” a un perrito y se enteró que era una celebridad

Todo empezó cuando Joel Tahuahua, un usuario de Facebook compartió su peculiar experiencia al intentar “adoptar” –o “robar” como él dijo– a un perrito que vio en una gasolinera ubicada en El Encanto, dentro de la ciudad de Tecate, Baja California, pues él creyó que vivía en las calles. Después de ofrecerle unas deliciosas croquetas pensó en llevárselo a su casa, pero no contaba con que uno de los trabajadores le dijo que sí tenía dueños.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que todos los que trabajan despachando gasolina lo cuidan y no solo eso, ese lugar es su hogar. Por si esto no fuera suficiente y para sorpresa todos, Gasolín –como decidieron nombrarlo– es una celebridad de redes sociales, pues tiene una cuenta de Instagram donde además de tener miles de seguidores, diario documenta y cuenta todas sus aventuras porque él es es el jefe de seguridad.

La espectacular historia de ‘Gasolín’

Más tarde, supimos la historia de este singular perrito. De acuerdo con El Imparcial, Magda Sandoval, la encargada de la gasolinera contó que el peludo llegó hace cinco años a la estación, donde los despachadores y administrativos lo empezaron a alimentar de vez en cuando, hasta que de repente se quedó para siempre, pues lo consentían como en ningún otro lado, lo llevaban a chequeos con el veterinario y hasta lo bañaban con las mangueras de agua.

Aunque Gasolín lleva un buen rato con ellos, hasta el pasado 10 de agosto de 2020 decidieron “contratarlo” oficialmente como el jefe de seguridad pues aunque no lo crean, ya vigilaba la gasolinería desde antes de recibir el puesto. Además, Sandoval declaró que es un ganar/ganar porque ellos le dan un comida, amor y un hogar para vivir, y él a cambio los cuida de los extraños. Es más, hasta dice que los clientes le llevan regalos.

El doggo es el jefe de seguridad de la gasolinera

Sobre la cuenta de Instagram del perrito –que por cierto, tiene 153 mil seguidores–, Magda Sandoval mencionó que la hicieron los hijos de los dueños de la gasolinera, y cuando van al lugar le toman fotos. Sin embargo, declaró que tanto ella como los trabajadores también le hacen sesiones y se las manda para que las publiquen: “Se nos hace chistoso, él está siempre en su papel, si ve a alguien sospechoso luego luego ladra y no lo deja entrar ni al baño”.

En cuanto a su hogar, los empleados comentaron que Gasolín vive en el cuarto de máquinas de la estación, donde tiene su propia cama y contenedores con su respectiva comida y agua. Por si esto no fuera suficiente, también confesaron que acondicionan el lugar donde duerme dependiendo el clima, si hace calor, adentro está fresco y si hace frío es caliente. Como verán, este doggo vive como un verdadero rey, ¿no creen?

Así que ya lo saben, la próxima vez que anden por Tecate, Baja California, no olviden pasar a saludar a Gasolín –a quien por cierto, pueden identificar porque tiene su propio gafete–. Eso sí, los trabajadores de la gasolinera dejaron muy claro que para poder acercarte al peludo, debes hacer un intercambio como llevarle comida a cambio de caricias, pero ojo, porque a él solamente le gustan los sobres de carne, si le das de otra no te hace caso. 100% real, no fake.