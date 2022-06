Sabemos que no todo el mundo es fan de los michis, y es completamente. válido, pues tienen una forma de ser un tanto essstraña. Sin embargo, eso no quita que cualquier amante de los animales no se preocupe si es que ve alguno en peligro. Justo como lo que pasó recientemente con una gatita, la cual sin querer y por error de su dueña, estuvo durante más de 40 minutos en la lavadora… así como lo leen.

Esta es la historia de Kitty, una minina persa de dos años que vive en la ciudad de Córdoba, Argentina, junto a Estrella, su humana. Estamos seguros que muchos a estas alturas, todavía no creen que estos animalitos tienen siete vidas, pero después de lo que le pasó a esta pobre alma en pena, les quedará muy claro por qué el creador o quien quieran les dio este don tan único a los michis.

Foto: Especial

Sin ningún rasguño, esta gatita sobrevivió más de 40 minutos dentro de la lavadora

De acuerdo con medios locales, esta gatita decidió meterse a la lavadora por una simple razón: ese día estaba a todo lo que da una ola de calor. Es por eso que terminó ahí, para mantenerse fresca. Sin embargo, ni la dueña o cualquiera de sus familiares jamás se dieron cuenta que la michi se encontraba dentro del electrodoméstico y sin pensarlo, lo echaron a andar con todo y su mascota.

“Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”, declaró Estrella, quien. cerró la puerta, pulsó los botones y la lavadora empezó a hacer su chamba. Exactamente 46 minutos después, la hija de esta mujer abrió la puerta y Kitty salió corriendo empapada directamente a la casa: estuvo todo ese tiempo con un programa de lavado y centrifugado.

Foto: Getty Images

Por fortuna para la dueña y su gatita, salió sana y salva de esta terrible experiencia. Estrella piensa que no le pasó nada porque el ciclo de la lavadora era para prendas delicadas, pues en este modo, el agua está a 30 ºC y el centrifugado es en frío, lejos de toda su potencia. Sin embargo, el veterinario de la minina apoya también esta teoría, aunque no se explica cómo es que salió ilesa… de verdad, considera que es un milagro.

Después de este enorme susto, Kitty regresó a su casa y poco a poco se está recuperando. Aunque eso sí, Estrella y su familia mencionaron que tendrán más cuidado de ahora en adelante para evitar que algo así se repita. Puede que no haya gastado ninguna de sus siete vidas, pero estamos seguros que esta michi vio toda su vida pasar mientras daba vueltas en el centrifugado… y afortunadamente no gastó ni una sola.