La tarde del sábado 11 de septiembre los equipos de fútbol americano de Miami y Appalachian State se enfrentaron en un juego realizado en el Hard Rock Stadium de Florida. Si bien el juego entre ambos equipos fue el motivo por el que cientos de fanáticos se reunieron en el lugar, un gato consiguió robarse la noche gracias a su rescate.

Durante el juego en cuestión –el cual muchos dicen no estuvo taaan bueno-, varios asistentes se percataron de la presencia de un pequeño gato que merodeaba en las instalaciones del inmueble. La situación fue captada por varias personas que grabaron al gatito que intentó no caer desde una altura considerable.

Por un lado en uno de los videos apreciamos como un grupo de personas, en los palcos ubicados en la parte alta del Hard Rock Stadium, intentan subir al gato que cuelga de una especie de alambre o cable. Mientras eso ocurre, en la parte de abajo otros sujetos preparan una bandera de Estados Unidos para que el gato pueda amortiguar la caída.

Y qué bueno que ese plan fue considerado ya que en cuestión de segundos el felino cae y la bandera lo ayuda a no salvarse. Aunque en el video se ve que el gato no es completamente salvado por la bandera extendida, finalmente uno de los hombres que participa en el rescate alza al animalito para que vean que está bien.

Les dejamos el video a continuación:

En otra grabación hecha desde un ángulo distinto se aprecia cómo el felino en cuestión intenta escalar por la estructura del estadio y no caer, algo que al final no consigue. Afortunadamente en la parte de abajo se prepara la bandera en cuestión (hubiera estado padre que la sostuvieran entre varios) y al final el gato cae y amortigua el golpe.

Lo mejor de la escena es ver cómo el gato es mostrado a los fans y todos estallan en gritos de alegría mientras él parece no entender lo que sucede. Evidentemente la euforia del momento le causa un poco de estrés ya que comienza a soltar rasguños a los sujeto que lo sostienen:

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021