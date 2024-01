Dicen por ahí que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Y eso fue justo lo que pasó con Geraldine Fernández, una chica colombiana cuya historia se hizo viral en el internet de las cosas porque hizo creer a todos que había participado en El niño y la garza, la más reciente película de Studio Ghibli, pero se descubrió que todo era falso… así como lo leen.

Por supuesto que nos emociona saber que hay talento latino trabajando en la las producciones más importantes de cine, sobre todo si se trata de un proyecto comandado por el legendario Hayao Miyazaki. Sin embargo, cae más rápido un hablador que un cojo y eso quedó claro con el caso de esta joven a la que le llovió macizo en redes sociales.

Resulta que el 15 de enero y después de que El niño y la garza ganara el Golden Globe 2024 a Mejor Película Animada, diversos medios de Latinoamérica le dieron vuelo a la historia de Geraldine Fernández Cruz, una joven ilustradora originaria de Barranquilla, Colombia que afirmó haber participado en la más reciente cinta de Studio Ghibli. Y aunque se notaba la seguridad con la que hablaba, la verdad es que desde el principio hubo red flags que nos daban pistas de que esto era falso.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, la chica aseguró que había dibujado 25 mil fotogramas que aparecieron en la más reciente historia de Hayao Miyazaki, lo que equivaldría más o menos a unos 30 minutos de la película. Una tarea titánica, considerando que los animadores trabajan en unos 200 o 300 fotogramas en una producción como esta.

Sin embargo, poco a poco la historia de Geraldine Fernández empezó a mostrar irregularidades, pues dijo que todo lo que hizo para El niño y la garza lo trabajó de manera remota desde Colombia, algo que muchos animadores cuestionaron. Sobre todo porque se sabe que Studio Ghibli es muy cuidadoso con todos sus proyectos, es por eso que no les parecía creíble que le dieran chamba en esta modalidad.

Por si esto no fuera suficiente, la joven afirmó que solo estuvo cerca del equipo del estudio de animación en un par de ocasiones. Pero de cualquier manera, Geraldine declaró que supuestamente el propio Hayao Miyazaki se refería a ella como “la colombiana” cuando querían que hiciera algo para la película… ajá, sí.

De cualquier manera, los medios se creyeron por completo la historia de Geraldine Fernández con El niño y la garza, tanto así que en Colombia la entrevistaron y publicaron su caso como uno de éxito que llena de orgullo a su país. Sin embargo, parece que ellos no fueron los únicos engañados, pues incluso la empresa donde actualmente trabaja esta chica terminó timada y embarrada en el asunto.

Lo decimos porque Tecnoglass, la compañía en la que labora Geraldine la cual no tiene nada que ver con animación, publicó un video donde contaban la historia de su excepcional empleada. Aquí, la propia chica platica un poco de “su experiencia”, desde que supuestamente hizo una tesis de grado donde le dijeron que su estilo de dibujo era similar al de Studio Ghibli hasta cuando según entró a la Universidad de Tokio para hacer una maestría.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la propia chica le agradeció a la empresa por “acompañarla” durante su participación para la creación de la película de Studio Ghibli y Miyazaki… así como lo leen. Y si no nos creen, a continuación les dejamos el video para que chequen todo el “reportaje” que le hicieron en su lugar de trabajo.

Como ya lo comentábamos antes, algunos ilustradores en redes sociales sacaron a la luz las incongruencias de la historia de Geraldine Fernández. Sin embargo, un dato que hizo que todo el mundo abriera los ojos fue que el nombre de esta joven colombiana no aparece en los créditos de El niño y la garza ni en páginas especializadas, como IMDB o Anime Staff Database.

Ante todas las dudas sobre la veracidad de su caso y de acuerdo con algunos medios, Geraldine presentó los documentos que envió a la empresa donde trabajar para respaldar su conexión con Studio Ghibli, con los cuales supuestamente aclararía las cosas. Pero lo único que logró con esto fue quedar en evidencia.

Imagínense que en los papeles que compartió con la prensa venían diplomas escritos en japonés, pero al traducirlos se dieron cuenta de que esos reconocimientos eran por participar en concursos de cerámica… no es broma. Además descubrieron que la supuesta maestría que estudió en Japón solo está disponible en línea, así que no había manera de que pudiera cursarla.

En pocas palabras, no tenían relación alguna con la industria cinematográfica, lo que llevó a la conclusión de que Geraldine Fernández había fabricado toda la historia de la participación en El niño y la garza. Sin embargo, por más que había evidencia suficiente que dejaba en claro que esta joven le estaba mintiendo a todo el mundo, se aferró y siguió afirmando que sí trabajó en la película de Hayao Miyazaki.

This lady been saying she worked on The Boy and the Heron. Says she prsonally drew 25k frames of the film on her own in Colombia, and that Miyazaki knew her name. Calls herself an ILLUSTRATOR the entire time. Never shows a single drawing. THE BALLS TO LIE. https://t.co/yUtJKgKaCb