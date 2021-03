¡Fascinante! Este es el alucinante video grabado por un dron que cautivó a James Gunn

En cada rincón del mundo hay personas con talentos y habilidades excepcionales esperando a ser encontradas. Ahora, con el auge del internet y los fenómenos virales, los sueños de estas personas son cada vez más posibles. Algo así esta pasando con un desconocido pero habilidoso piloto de drones en Minneapolis.

Jay Byrd Christensen se ha mantenido en tendencia en los recientes días luego de que diera a conocer la espectacular grabación que hizo con su dron en local de bolos de aquella ciudad. Sin embargo, este no es un video ciertamente común ya que, sin tener impresionantes efectos especiales, está acaparando la atención de expertos en Hollywood y James Gunn, quien ya hasta le ofreció trabajo al chico que grabó esto.

El impresionante video del dron de Jay Byrd

Los drones son una de las máquinas que sin duda han venido a revolucionar cualquier cantidad de profesiones. En el aspecto de los medios de comunicación y el entretenimiento, por ejemplo, se han convertido en nuevas alternativas para grabar secuencias aéreas que en otros tiempos jamás hubiéramos imaginado.

Y si bien no es necesario ser un experto para pilotear uno, hay algunas personas como Jay Byrd Christinsen que llevan la actividad a otro nivel. Para prueba de ello, está la reciente grabación que subió a YouTube titulada Right Up Our Alley que se ha viralizado por todos lados gracias a la calidad técnica que muestra.

Jay y su dron con cámara nos muestran el interior de un establecimiento de bolos en Minneapolis. Al principio, vemos como el dron desciende desde una edificio, cruza la calle y entra al lugar. Ahí dentro, Byrd hace gala de su talento para pilotear y nos lleva por varias partes -algunas bien recónditas- de este bowling en una grabación que tiene pinta de película o un video musical.

¡Y todo en una sola alucinante toma! De acuerdo con The New York Times, esta grabación forma parte de un proyecto con el que de busca documentar empresas y lugares queridos de la ciudad que han sido amenazados por la pandemia. El trabajo se realiza como una producción de la casa productora local Rally Studios. Checa el video a continuación para que veas por qué a algunos directores de Hollywood como James Gunn le está volando la cabeza.

¡Ya quieren al piloto en Hollywood!

Seguramente, al ver el video, muchos dirán “¡Ah! Eso tiene efectos especiales!”, pero de hecho no tiene ningún tipo de posproducción. Ahí radica lo sorprendente de las imágenes captadas por este dron. De hecho, las imágenes se han vuelto tan virales que ya llegaron hasta el mismísimo James Gunn.

Pero eso no es todo. El director mencionó a través de su cuenta de Twitter que definitivamente quiere a los responsables del material junto a él más adelante en el año, esto cuando comience el rodaje de Guardians Of The Galaxy Vol. 3 en Londres. ¿Un sueño hecho realidad para Jay Byrd? Por supuesto.