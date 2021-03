Ah, caray: El fundador de Twitter está subastando su primer tuit de la historia y ya hay ofertas

Cuando escuchamos hablar sobre una subasta, regularmente pensamos en la venta de una pintura, un artículo histórico o algo así por el estilo. En ese sentido, a muchos ni siquiera se les atravesaría por la cabeza que una publicación en Twitter también podría ser vendida al mejor postor. Pero por más increíble -o raro- que parezca, es verdad.

Así como lo lees, ya hay alguien que anda subastando un posteo en dicha red social. Pero no se trata de cualquier persona, sino del mismísimo Jack Dorsey. Para quien no lo conozca, él es el creador y fundador de la plataforma ‘del pajarito’ y sí: ya está recibiendo ofertas por su primer tuit de la historia.

El creador de Twitter vende su primer tuit

Twitter llegó a la vida de los internautas en 2006 y tal vez ni siquiera sus propios desarrolladores hubieran esperado el impacto con el pasar de los años. Hoy, esta plataforma es más que una red social; se ha convertido en un canal de información importante y por supuesto, en una empresa poderosa e influyente.

Esta última aseveración, la podemos denotar en la reciente subasta que el propio Jack Dorsey abrió con el fin de vender el primer tuit que posteó en la vida -que de paso, es la primera publicación que se hizo en la red social-. En el tuitazo se lee “solamente configurando mi twttr” y lo realizó el 21 de marzo de ese 2006, momento en que oficialmente se abrieron las puertas de este mundo cibernético. Aquí te lo mostramos:

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

También puedes leer: ¿ONLYFANS PARA TUITEROS? TWITTER PRESENTÓ LA FUNCIÓN ‘SUPER FOLLOWS’ DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN

Ya hay ofertones, pero no es una subasta común

Reiteramos: por más increíble y raro que parezca, la subasta impulsada por Jack Dorsey ya tiene una buena oferta que desde luego no es imposible de superar, pero si parece complicado que alguien iguale la jugosa cantidad. De acuerdo con CNN, el tuit ha alcanzo una oferta de 2.5 millones de dólares y la persona interesada es Sina Estavi, la directora ejecutiva de Bridge Oracle.

Sin embargo, esta no es una subasta común y corriente ya que la publicación de Dorsey se está licitando como un NFT o Token No Fungible. En términos generales, estos permiten la compra y venta de activos digitales no tangibles como lo son GIFs, canciones, archivos multimedia y otro tipo de elementos de ese estilo. En pocas palabras, es como obtener una obra de arte o una pieza de museo que compras, pero en la era digital.

La subasta abrió el pasado 5 de marzo a través de un enlace identificado como ‘Valuables’ que el propio Jack posteó en su cuenta de Twitter. Y como el mismo comentó en un hilo, la licitación cerrará el 21 de marzo. La persona que se lleve el NFT de su primer tuit también obtendrá una especie de ‘certificado de autenticidad digital’ (algo así como la firma del autor en una pintura).

Lo que no sabe es si el tuit Dorsey seguirá visible para los demás usuarios, pero lo importante es que las ganancias serán destinadas a la organización benéfica Give Directly que apoya a diversos países en África. Así es; todo por una buena causa.