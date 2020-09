Comida, música y hasta películas: Esta es la guía infalible para pasar el 15 de septiembre en casa

Sin duda, el coronavirus vino a cambiar por completo los planes que teníamos para este año. A estas alturas y después de casi seis meses en cuarentena, ya nos quedó claro que al menos durante un buen rato debemos permaneces en casa y encerrados. Pero aunque eso suena terrible, no podemos olvidarnos que en unos cuantos días, horas y minutos será 15 de septiembre, la fecha donde festejamos la independencia de nuestro México.

Como recordarán y por obvias razones, este año no podremos dar ‘el grito’ desde algunas de las plazas públicas que hay en el país –como el Zócalo de la Ciudad de México– ni tampoco tendremos chance de armar un enorme pachangón con todos nuestros amigos o seres queridos. Sin embargo, eso no impide que organicemos una verdadera fiesta mexicana a distancia, como esta fecha tan importante lo amerita.

Gracias a la existencia de un montón de restaurantes con servicio a domicilio y sobre todo de la tecnología, nos dan la opción de elegir entre varias opciones para tener un reventón por el 15 de septiembre desde la comodidad de nuestros hogares. Es por eso que acá en Sopitas.com armamos una guía para que ustedes, queridos lectores, se la pasen de lujo disfrutando de la gastronomía, un poco de alcohol , películas y música de nuestro país.

La comida es lo principal para el 15 de septiembre

Siempre que pensamos en el día de la Independencia, obviamente como buenos glotones que somos se nos viene a la mente entrarle con todo a algunos de los espectaculares platillos que tiene nuestra gastronomía. Desde los amados tacos, pasando por el delicioso pozole, la cochinita pibil y ni qué decir de los chiles en nogada tan típicos del mes y de la fecha.

Afortunadamente para todos los que son de buen diente y no les gusta cocinar en estas fechas, hay un montón de restaurantes que ofrecen la bendita opción para pedir a domicilio y así no quedarse con las ganas de comer algo delicioso este 15 de septiembre. El Cardenal es un clásico de la CDMX, y aunque ya reabrieron algunas de las sucursales que tienen en la capital chilanga, pueden llevarte hasta la comodidad de tu hogar algunos de sus espectaculares platillos (si quieres pedir algo da clic ACÁ).

Pero, si quieres ordenar algo más tradicional y con ese toque gourmet, Nicos es una grandiosa opción. Su especialidad es la comida familiar mexicana que incluye pozole, cochinita pibil y el típico chile en nogada, y como cada año, el chef del restaurante Gerardo Vázquez Lugo y su madre Elena Lugo Zermeño, están armando entregas hasta la puerta de tu casa. Y si se te antoja probar su enorme oferta, puedes ordenar AQUÍ)

La cena siempre se acompaña mejor con música

Parte de los festejos por el 15 de septiembre es recordar y escuchar la música que se hace en nuestro país. Siempre podemos recurrir a los clásicos, como el mariachi y la música regional, y gracias a las plataformas de reproducción musical podemos encontrar playlist con temas clásicos como “El Rey” de José Alfredo Jiménez, “El mariachi loco” y hasta “Cielito Lindo”. Pero nosotros les daremos algunas recomendaciones para darle sazón a este grito en casa.

Este es un clásico de clásicos que no debe faltar y con justa razón. En 1990 y contra todos los pronósticos, Juan Gabriel dio uno de los conciertos más legendarios de su carrera, cuando después de muchas trabas por fin pudo presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Si tienen ganas de echar unos buenos tragos cantar a todo pulmón algunos rolones como “Hasta que te conocí”, “Querida” y más, ya saben qué escuchar.

Otro de las infaltables en estas fechas y que tus tías agradecerán escuchar es Luis Miguel. Cuando nadie lo esperaba, Micky dejó un rato las canciones románticas populares para entrarle a los sonidos de nuestra tierra, el resultado fue México en la piel, un disco que quizá muchos se hayan chutado hasta el cansancio pero se entiende por completo, porque ‘El Sol’ le presentó a una nueva generación esas canciones clásicas del cancionero mexicano.

Ahora bien, si lo que quieres es escuchar algo verdaderamente representativo de México, sin duda tienes que poner al gran Pedro Infante. Actor, cantante y un verdadero símbolo de nuestro país que durante su extensa trayectoria nos deleitó con grandes canciones que marcaron por completo a muchas personas, como “Cien años”, “Amorcito corazón” y más. Seguramente tus [email protected] estarán muy felices que escuchar estos enormes temas.

Nada como una buena película para cerrar con broche de oro el 15 de septiembre

Si después de dar el grito y cenar delicioso, tienes ganas de ver algo bueno para bajar todo lo que te empacaste, tenemos un montón de películas y series espectaculares en las plataformas digitales y por acá les daremos unas buenas opciones para que su 15 de septiembre termine de la mejor manera.

Empecemos con el gigante del streaming, Netflix. Dentro de ella puedes encontrar diversas opciones, dependiendo del género y mood en el que andes. La primera es una cinta original de la plataforma que ganó la atención de todos porque la filmó uno de los cineastas más talentosos de nuestro país, Alfonso Cuarón. Roma, es sin duda una historia impactante que refleja la situación en particular de una familia de clase media en los años 70.

Netflix y Amazon tienen algunas joyitas

Además, en su catálogo también tienen producciones como La dictadura perfecta de Luis Estrada, Almacenados de Jack Zagha Kababie, Nadie sabrá nunca de Jesús Torres Torres, solo por mencionar algunas. Ahora bien, que si tienen ganas de maratonear, también se pueden echar algunas series que han ganado popularidad, como Narcos: México o La casa de las flores, y como pilón, les recomendamos ver el documental de Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom.

Aunque Netflix no son los únicos que tienen películas y series mexicanas. Bajita la mano, Amazon Prime Video tiene varias joyitas escondidas, como Amores perros de Alejandro González Iñárritu, Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, Arráncame la vida de María José Cuevas, grandes cintas de Guillermo del Toro como La invención de Cronos o El laberinto del fauno, y hasta otras un tanto más comerciales como Nosotros los nobles de Gary Alazraki.