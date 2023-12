Lo que necesitas saber: Antes de salir de prisión, Gypsy Rose Blanchard dio una entrevista para People donde habló de la historia con su madre y mucho más.

El 28 de diciembre de 2023 lo recordaremos como una fecha polémica. No lo decimos por ser el ‘Día de los Inocentes’, en realidad lo mencionamos porque después de ocho años en la cárcel, Gypsy Rose Blanchard quedará libre después de asesinar a su madre. Y vaya que este caso es uno de los más impactantes de todos los tiempos.

El hecho que cambió para siempre a esta chica ocurrió en junio de 2015, específicamente en la ciudad de Springfield, Misuri, cuando Gypsy –junto a su novio, Nicholas Godejohn– mató a su mamá Dee Dee Blanchard. ¿La razón? Bueno, pues esta mujer pasó años sometiendo a su hija a dolorosos procedimientos médicos que nunca necesitó para hacerla pasar como enferma y así, obtener dinero, regalos y atención (acá les contamos la historia completa).

La joven planeó el asesinato junto a su novio, Nick. Foto: Especial.

Gypsy Rose Blanchard salió de la cárcel después del asesinato de su madre y esto fue lo que dijo

Aunque planearon todo muy bien, ambos hicieron que la policía sospechara de inmediato en la pareja, pues descubrieron que ella era mayor de edad y no estaba enferma. Es por eso que un día después de lo ocurrido, detuvieron a Gypsy Rose Blanchard y Nick. Más tarde, la chica se declaró culpable de asesinato en segundo grado y el juez le impuso una sentencia de diez años de cárcel.

Sin embargo, ocho años después y tras casi cumplir con toda su condena, a Gypsy se le concedió la libertad condicional en septiembre de 2023, y el Departamento de Correcciones de Misuri programó su liberación para el 28 de diciembre, dos años antes de la fecha estimada. Y por supuesto que antes de salir de la cárcel, habló sobre su historia y lo que le ha pasado desde entonces.

Foto: Especial

En entrevista exclusiva con People, Gypsy Rose Blanchard afirmó que en el momento del asesinato de su madre, estaba siendo abusada física y mentalmente, pues Dee Dee la estaba obligando a someterse a otra cirugía innecesaria. Es por eso que “estaba desesperada por salir de esa situación”, tanto así que decidió acabar con ella.

“Si tuviera otra oportunidad de rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y les diría a mis tíos y tías que no estoy enferma y que mamá me enferma. O si pudiera regresar al punto de esa conversación con Nick y decirle: ‘¿Sabes qué? Voy a ir a contarle todo a la policía’. En cierto modo lucho con eso. Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días”, mencionó la mujer de ahora 32 años.

Dee Dee y su hija, Gypsy Rose. Foto: Especial.

Gypsy habló de todo lo que vivió junto a su madre y después de asesinarla

Gypsy Rose Blanchard declaró que ella siempre supo que no necesitaba los medicamentos y operaciones a las que su madre la exponía. Sin embargo, a pesar de que presuntamente ella “le expresaba mis preocupaciones y decía: ‘Realmente no siento que necesite esto’, ella se enojaba muchísimo conmigo y empezaba a manipularme”.

Las cosas cambiaron cuando Gypsy se convirtió en adolescente, pues la chica empezó a rebelarse y la relación con Dee Dee Blanchard se tornó violenta. Ella asegura que su mamá comenzó a “insultarla, golpearla, darle puñetazos y abofetearla” para salirse con la suya.

La mujer se beneficiaba de tener una hija enferma. Foto: Especial.

“Era muy similar a una relación de tipo violencia doméstica. Mientras seas complaciente, todo estará bien. Si pones el pie firme, entonces todo será malo”, dijo Gypsy Rose Blanchard sobre los últimos años de abusos por parte de su madre. Sin embargo, la idea de asesinarla junto a Nicholas Godejohn –a quien conoció en una página de citas en línea– vino luego de huir de otra operación innecesaria, esta vez en su laringe.

“Me esforcé mucho en encontrar otra manera”, declaró Gypsy. Sin embargo, después de años de reflexión, trabajo personal y terapia, dejó claro que su mamá “no merecía eso”. Además, agregó que Dee Dee “era una mujer enferma” y ella desafortunadamente “no tenía la educación suficiente para ver eso. Ella merecía estar donde estaba”.

La mujer abusó durante años de su hija, Gypsy Rose Blanchard. Foto: Especial

Ahora, luego de cumplir casi toda su condena, Gypsy Rose Blanchard salió de la cárcel y busca iniciar una nueva vida junto a su esposo, Ryan Anderson, con. quien se casó mientras se encontraba tras las rejas. Aunque eso sí, está consciente de que deberá enfrentarse al escrutinio público y a su pasado.

“Quiero asegurarme de que las personas que se encuentran en relaciones abusivas no recurran al asesinato. Puede parecer que todas las vías están cerradas, pero siempre hay otra manera. Haz cualquier cosa, pero no tomes este curso de acción. Estoy en vísperas de la felicidad, es un viaje. Todavía estoy tratando de llegar a un lugar de perdón para ella, para mí y la situación. Todavía amo a mi mamá. Y estoy empezando a comprender que era algo que tal vez estaba fuera de su control, como un adicto con un impulso. Eso me ayuda a sobrellevar y aceptar lo que pasó”.

Te puede interesar