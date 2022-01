Qué poca: Hombre denuncia que lo despidieron de un trabajo “por ser demasiado gordo”

Durante los últimos días, la historia de Hamish Griffin ha llamado la atención de la prensa internacional por el desafortunado caso donde perdió un empleo. Pero no se trata de un despido, digámoslo así, convencional… a este hombre le negaron un trabajo por ser ‘demasiado gordo’, según la persona que lo iba a contratar en primera instancia.

El señor Griffin denunció los hechos a través de redes sociales, por lo que diversos usuarios han llamado a este un caso más de discriminación laboral. Él, por supuesto, ya ha buscado asesoramiento legal para darle solución a esto, sin embargo, no ha sido nada fácil lidiar con la vergüenza que le hicieron pasar y la vida que debió dejar atrás.

Hamish Griffin estaba listo para cerrar el año 2021 de la mejor manera. En las vacaciones de temporada navideña, este señor y su familia emprendieron un viaje de Queensland -su ciudad natal en Australia- hasta Tasmania con un solo objetivo: comenzar una nueva y prometedora vida pues el Hamish había conseguido un muy buen empleo en el parque turístico Big 4 Strahan Holiday Retreat.

Su viaje, tanto terrestre como marítimo, fue de más de 3000 kilómetros, pero a pesar de lo largo del trayecto, estaban tan listos como emocionados sobre lo que el futuro les esperaba. Todo iba bien y cuando llegaron a su nuevo hogar, lo único que quedaba era desempacar, asentarse en la casa… pero ni de eso les dio tiempo.

¿Por qué? Pues bien, cuando fue a su primer día de trabajo, Hamish Griffin fue despedido casi de inmediato. La razón: su nuevo jefe le dijo que era demasiado gordo . De acuerdo con lo que Griffin comentó a ABC News, le pidieron que ayudara a mover un sofá de un cobertizo y ahí, sus empleadores soltaron la bomba.

“Me dijeron que no podía hacer el trabajo porque estaba demasiado gordo. Me dijeron que no podría empujar una cortadora de césped o subir una escalera”. La cosa es aún más grave ya que él fue contratado esencialmente como personal de gestión y administración, aunque ocasionalmente ayudaría en labores de operación de inmobiliario y esas cosas.

“Me arrancaron el corazón”

Los encargados de Big 4 Strahan Holiday justificaron el despido argumentando que Hamish no había mencionado una supuesta ‘condición médica’. Ellos dieron por hecho que Griffin era obeso y que eso impediría que trabajara de la manera ideal. Y encima de todo, la gente de la empresa dijo a ABC que “se debió a un problema de salud en el lugar de trabajo y que existía la preocupación de que Griffin se lastimara”.

Desde luego, Hamish Griffin respondió a esos dichos y dijo al medio antes citado que la empresa ya lo había visto físicamente en fotos que él les envió y por las videollamadas que sostuvieron en entrevistas de trabajo. “Este no era solo un nuevo trabajo que habíamos perdido. Esta era la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado por una nueva vida… Me ha destrozado la vida: me ha arrancado el corazón“, dijo el señor Griffin a medios locales.

Por ahora, se sabe que Griffin buscó asesoramiento legal y aunque las leyes de Australia no impiden el despido de empleados por condiciones médicas, algunos abogados mencionan que se puede acusar de discriminación laboral ya que Big 4 Strahan Holiday Retreat lo hizo bajo su propia percepción del empleado; es decir, sin evidencia médica oficial.