De película: Hombre conoce a su padre y hermana gracias a una compra en eBay

No cabe duda que el internet de las cosas siempre nos regala historias asombrosas, de esas que solo se ven en Twitter, Facebook, TikTok o Instagram. A través de todas estas redes sociales, un montón de personas nos cuentan casos verdaderamente increíbles que por momentos no podemos creer. Tal es el caso de un hombre que recientemente contó que conoció a su padre y hermana gracias a una compra que hizo en eBay.

Por acá les hemos contado sobre gente que se ha reencontrado con sus familiares después de mucho tiempo y por supuesto que nos conmueven (AQUÍ pueden checar una de esas historias). Sin embargo, ¿qué pasa cuando de plano no tienes idea de quién es tu familia? Bueno, pues ese era la situación por la que pasaba Ross Colquhoun, un profesor originario de Escocia que un día, sin saberlo, encontró a su papá y se llevó una enorme sorpresa.

A través de su cuenta de Twitter, este hombre contó el pasado 10 de enero que antes de iniciar la pandemia, hizo una compra en eBay. Resulta que Ross es súper fan del Liverpool Football Club, es por eso que decidió adquirir una serie de guías y fichas de este equipo. Aunque la principal razón por la que compró todo esto fue porque la única pista que tenía sobre su familia era que su abuela paterna era seguidora de este club.

Así que sin pensarlo, pagó por estos papeles que para muchos podrían ser insignificantes. Sin embargo, y sin saberlo, la persona que le vendió estas cosas era ni más ni menos que su propio padre. Aunque la compra no fue lo que esperaba, es por eso que devolvió los productos y recibió su reembolso, pero fue gracias a eso y al contacto que tuvo con el vendedor que se dio cuenta de que esa persona se trataba de ni más ni menos que su papá.

It’s alright. I actually saved the photo of what I bought from the listing. It was Hearts v Liverpool programmes and team sheets. I’ve always had an affinity with Liverpool because one of the few facts I knew about my Dad’s Mum was that she was from Liverpool. pic.twitter.com/WRIG0m8b93

En su tweet, el hombre mencionó que dos años más tarde después de comprar esos artículos en eBay y devolverlos, por fin pudo encontrar a su padre, aunque eso no fue todo. Resulta que además de la persona que le dio la vida, también conoció a su hermana Erin con quien curiosamente tiene cosas en común, como que los dos estudiaron arte en las escuelas más importantes en el tema de Escocia… alucinante, ¿no creen?

A pesar de que tenía muchos nervios, Ross Colquhoun pasó el rato con su familia como si se conocieran “de toda la vida” e incluso compartió una foto con Erin en la que motivó a todos aquellos que no encuentran a su familia a que no dejen de insistir, porque en una de esas dan con ella por algo tan sencillo como una compra en internet: “Si tienes familiares que nunca ha conocido, puede ser muy difícil de procesar. Espero que estos tuits consuelen e inspiren a otros a dar el siguiente paso”.

Just before the pandemic started, without knowing, I bought something on eBay from my Dad, who I’ve never met. He refunded it.

Two years later it’s started me on a journey to get to know my family that I didn’t grow up with. And tonight I met my sister Erin for the first time. pic.twitter.com/uGIFVCLBpX

— Ross Colquhoun (@rosscolquhoun) January 10, 2022