Ni ‘Cheaters’ era tan efectivo: Hombre descubre que su esposa le era infiel gracias a Google Maps

Por ahí dicen que si quieres enterarte de lo que sea, lo ideal es buscarlo en internet. Esto a veces es muy cierto, pues en la red puedes encontrar prácticamente todo lo que se te venga a la mente, literal lo que sea. Sin embargo, hay quien se ha topado con cosas que de plano no esperaban y que jamás creyó ver, como este hombre que aunque no lo crean descubrió una infidelidad gracias a… Google Maps.

Así como lo leen, esta herramienta que ofrece el buscador más usado en todo el mundo nos ha servido para buscar una ubicación y llegar sin tener ningún inconveniente. Muchos agradecen la existencia de esta maravilla –sobre todo aquellos que extrañan la infalible Guía Roji–, pero en esta ocasión cumplió con una función que no pensábamos que tenía y más efectiva que cualquier investigación de Cheaters.

También puedes leer: CON LAS MANOS EN LA MASA: PAREJA ES CAPTADA POR GOOGLE MAPS HACIENDO ‘EL DELICIOSO’ EN LA CARRETERA

Google Maps le abrió los ojos a este hombre

Esta historia ocurrió en Lima, Perú, una de las ciudades más importantes de Lationamérica. Resulta que un día tranquilo, un hombre esta curioseando en Google Maps, ya saben, para matar el tiempo y en una de esas encontrar lugar que quizá no conocía. De repente se le ocurrió usar la función de Street View para explorar las calles hasta llegar a un lugar turístico muy conocido, el Puente de los Suspiros de Barranco.

Ese espacio es conocido porque muchas personas van para disfrutar algunas delicias de la gastronomía peruana y para distraerse con las atracciones que hay por ahí. Pero con lo que no contaba este sujeto es que dentro de todas las imágenes que hay en la aplicación, en una se encontró a su esposa; el pequeño detalle es que estaba pasándola de lo lindo y acariciando a una persona… que por supuesto no era él.

¿Cómo se dio cuenta de que le era infiel?

De acuerdo con el New York Post y como recordarán, Google Maps censura el rostro de todas las personas. Pero por más increíble que parezca, este hombre reconoció a su pareja de inmediato gracias a la ropa que traía puesta ese día, recordando la excusa que le dijo en aquel momento para salir. Y no sólo eso, también supo quién era la persona con la que le estaban poniendo el cuerno…

Aunque estas imágenes son de 2013, nuestro trágico protagonista se armó de valor y decidió confrontar a su esposa, quien al ver las imágenes no le quedó de otra más que confesar su infidelidad. Para no hacerles el cuento más largo, este matrimonio terminó en divorcio gracias a la app, pero vean el lado amable, quizá este hombre nunca se hubiera enterado de todo lo que pasaba si no se hubiera metido a curiosear, ¿no lo creen?