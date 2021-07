¡¿What?! Este hombre se hizo viral por viajar con su perrita... disecada

No nos queda la menor duda de que [email protected] [email protected] son los mejores [email protected] que cualquiera puede tener en la vida y por supuesto, muchos quieren llevarlos en cualquier momento (como el joven que lleva a su doggo hasta al trabajo). Sin embargo, hay un hombre del que les vamos a contar que fue más allá con tal de que su mascota estuviera junto a él en cada parte de su vida, pues disecó a su perrita y viaja con ella para todos lados.

No, esto no es broma. Desde hace ya varios años, Mitch Byers de 29 años y originario de Portland, Estados Unidos abrió una cuenta en Instagram llamada My Dead Dog and Me, y en ella básicamente documenta su día a día junto a Phoebe, una peluda que en las imágenes luce como un lomito común y corriente. Pero lo que no todo el mundo sabía es que en realidad, lleva muerta desde hace casi 13 años y su dueño la saca a pasear.

Aunque no lo crean, este hombre lleva años paseando con su perrita disecada

De acuerdo con distintos medios, este hombre contó que disecaron a su perrita por iniciativa de su madre. En aquel momento, la familia Byers estaba pasando por un enorme duelo cuando Phoebe falleció, y para tenerla siempre junto a ellos, la llevaron con un taxidermista para que la hiciera parecer como si todavía estuviera con vida. Pero el resultado fue tan gracioso que además de aceptarla de nuevo en casa, lo compartieron con todos.

Mitch declaró que esa época fue muy dura para él, porque andaba superando una ruptura amorosa, eso por eso que decidió a llevarse a Phoebe con él a todas partes como su compañera de viajes. En 2018 este par de amigos se hicieron virales en el internet de las cosas, pues en una de sus aventuras Phoebe estaba en el asiento del copiloto y el dueño, consciente del peligro que existe en dejar a perros encerrados en un coche mientras hace calor, pegó un cartel en la ventana.

La imagen por la que se hicieron virales