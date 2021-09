El quitarrisas: Hombre se hace prueba de ADN de broma y descubre que no es el padre de su hijo

Hay bromas que la verdad hay que reconocer que son muy buenas, pero de plano tenemos otras que se salen de control y acaban sumamente mal, sobre todo cuando terminan hiriendo los sentimientos de las personas involucradas. Y eso justo el pasó a un hombre quien, por andar en el jijjijajaja, haciéndose una prueba de ADN por cotorreo, descubrió que él no es el padre de su hijo… sí, así como lo leyeron y por supuesto que no es broma.

Hace unos días se hizo viral la historia de Donna y Vanner Johnson, una pareja originaria de Utah, Estados Unidos. Resulta que un buen día y nada más por diversión, decidieron comprar un kit que venía con un test de compatibilidad genética porque nada podría salir mal. Sin embargo, con lo que no contaban era que el resultado no sería tan favorecedor para la familia ya que les reveló un secreto que dejó a todos con la boca abierta.

Después de la prueba de ADN, descubrieron que el hombre no era el padre biológico

De acuerdo con distintos medios, un mes después de hacerse la prueba los Johnson recibieron el análisis completo y ahí se dieron cuenta de que el hijo de 12 años que tienen, en realidad no es del hombre… sí, él no es el padre biológico. Antes de que empiecen a armar teorías al respecto o que piensen que su esposa le puso el cuerno con alguien, es importante mencionar que el niño fue concebido a través de la fecundación In Vitro en una clínica especializada.

Según lo que cuenta Donna, al darse cuenta de que ya no podrían tener otro hijo de manera biológica, decidieron someterse a este procedimiento que es sumamente común. Sin embargo, después de la prueba la clínica donde hicieron todo el proceso confesó que hubo un problema y sin querer, confundieron el óvulo de la mujer y lo fertilizaron por accidente con el esperma de otra persona; sí, el niño es su medio hijo.

Los Johnson contactaron al verdadero padre biológico

“Cuando miré esa página y vi que Donna aparecía como la madre y yo como un padre desconocido, pensé: ¿qué querían decir con padre desconocido? Si yo soy su padre”, relató Vanner. Esto por supuesto que armó un gran problema en la familia, porque le dijeron la verdad al pequeño y aunque ustedes no lo crean, el hombre ubicó al donante accidental y sin pensarlo dos veces, contactó al padre biológico de su hijo.

Vanner dijo que habló con el sujeto y confesó que fue la conversación más extraña que ha tenido en toda su vida. Sin embargo, al enterarse de la situación, ambos llegaron a un acuerdo para iniciar el proceso de demanda en contra de la clínica. “Es tremendamente inadecuado. Y a medida que pasamos por este proceso pensé que, debido a la gravedad del tema, sería abordado de manera diferente o con más cautela, pero no fue así”, declaró el señor Johnson.

Al final y después de todo este enorme rollo, Donna mencionó que fue un momento complicado, pero que para ella, el niño siempre será el hijo de Vanner: “Yo entiendo que existe esa posibilidad, pero es muy remota. Hemos tenido que superar muchas emociones. Primero, la de separar de este tema el amor que tenemos por nuestro hijo, que no ha cambiado, y a la vez seguir lidiando con el problema”. No cabe duda de que las bromas de repente salen mal, si no pregúntenle a este hombre.