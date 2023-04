Cuando el padre de Dillon Reeves recibió una llamada de la escuela de su hijo el pasado 26 de abril, lo primero que dijo fue “¿qué diablos hizo ahora?”. Pero de inmediato le dijeron que nada malo, que su hijo era un héroe. Salvó a todos sus compañeros de secundaria al detener el autobús escolar cuando la conductora se desmayó en plano viaje (¡rifado!).

El adolescente ahora es considerado todo un héroe en la comunidad de Warren, Michigan, y no es para menos. 66 estudiantes de la secundaria Carter lograron salir ilesos tras la heroica reacción.

Dillon Reeves detuvo el autobús escolar / Foto ilustrativa: Pixabay

La conductora se desmayó y Dillon Reeves reaccionó oportunamente

Como decíamos, ocurrió el pasado miércoles 26 de abril. Los estudiantes de la secundaria Carter regresaban a casa en el clásico autobús escolar tan usado en Estados Unidos.

Sin embargo, la conductora comenzó a reportar por radio que no se sentía del todo bien, que quizá sería necesario detenerse. Lamentablemente no le dio tiempo de hacerlo. De un momento a otro soltó el volante del autobús y se desmayó mientras conducía.

Dillon Reeves detuvo el autobús escolar / Foto: Especial (Captura al video de KPRC)

Los alumnos notaron que algo andaba mal cuando vieron que el autobús escolar se salía de su carril y viajaba sin control. Fue ahí cuando Dillon Reeves dejó su asiento, unas cinco filas atrás, y sin pensarlo mucho tomó el volante, pisó el freno y logró detener el transporte.

Todo quedó grabado en video gracias a la cámara de seguridad al interior del autobús escolar. Es por eso que el acto heroico de Dillon Reeves no quedó sólo en la anécdota, sino en una escena que toda la comunidad de Warren ya vio y aplaude.

Dillon Reeves detuvo el autobús escolar / Foto: Especial (Captura al video de KPRC)

“La ciudad de Warren está muy orgullosa de nuestro héroe de 7º grado, Dillon Reeves. Este joven saltó cuando la conductora de su autobús escolar experimentó una emergencia médica, llevando el autobús a una parada y evitando un accidente muy trágico. ¡Estamos muy orgullosos de ti por tus heroicas acciones!”, escribió Jonathan Lafferty, concejal de Warren, en su cuenta de Facebook.

También le salvó la vida a la conductora con llamada al 911

Y es que no fue sólo que Dillon Reeves reaccionó oportunamente y supo detener el autobús antes de un choque, también pensó de inmediato en llamar a emergencias para que atendieran a la conductora.

Dillon Reeves detuvo el autobús escolar / Foto: Especial (Captura al video de KPRC)

“¡Por favor alguien llame al 911! ¡Ahora!”, gritó. Un compañero o compañera le respondió algo que no se escucha, pero Dillon Reeves sabía que no era momento de dudar. “¡No me importa, alguien llame al 911!”.

Aunque no se específicó la edad de Dillon Reeves, es alumno de 7mo grado, lo que significa que tiene entre 12 y 13 años. ¡Todo un niño héroe!