Lo que necesitas saber: HoV CDMX organizó House of Horror para celebrar Halloween con talleres, cuentos, música, clases y pasarela de disfraces. Aquí te contamos todo.

Este sábado 28 de octubre, House of Vans CDMX abrió sus puertas para recibir a decenas de personas que buscaban celebrar Halloween de una manera diferente. El takeover House of Horror ofreció una variedad de actividades para todos los gustos y edades, desde talleres de calabazas y máscaras, hasta pasarela de disfraces y drag queen cuenta cuentos.

Además, los asistentes recibieron un refresco gratis, pudieron disfrutar de música sin parar y tuvieron acceso a todas las instalaciones de House of Vans, incluyendo la habitación su habitación arcade, skatepark y el rooftop. Acá te contamos cómo se puso House of Horror en House of Vans CDMX.

Drags Cuenta Cuentos en HoV. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Cuenta Cuentos por Drags en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Clases de Skate por Ollie School en Hov. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Los skaters acudieron a HoV en disfraz. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans

Halloween sobre ruedas y cuenta cuentos con mucho glamour dieron inicio a House of Horror

Una de las primeras actividades fue Disfraces & Skate X Ollie School, clase de skate para niños que llegaron disfrazados de diferentes personajes de Halloween. Los chicos aprendieron los trucos básicos del skateboarding con la ayuda de los instructores de Ollie School, una escuela especializada en este deporte.

Al mismo tiempo, los amantes de historias y cuentos tuvieron la oportunidad de escuchar a las drags más fabulosas contar sus mejores relatos de Halloween. Con mucho humor y glamour, las drags narraron historias escalofriantes y divertidas que mantuvieron al público atento y entretenido.

Taller Pumpking Carving en HoV. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Los asistentes diseñaron sus calabazas. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Taller de pay de calabaza en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Pay de calabaza horneado en House of Horror. Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans

Talleres con sabor a calabaza: Esculturas y repostería en House of Vans

Uno de los talleres más solicitados fue el de Pumpkin Carving; en este taller, los asistentes aprendieron a esculpir calabazas de Halloween con la ayuda de expertos en esta tradición. Con cuchillos, cucharas y plantillas, los participantes dejaron fluir su creatividad y crearon calabazas con caras terroríficas, divertidas y originales. Al final, cada uno se llevó su calabaza a casa para terminar de decorarla como quiera.

Para los amantes del dulce, el taller de Pumpkin Pie hizo acto de presencia. Aquí los visitantes hicieron pays de calabaza individuales con ingredientes caseros, siguiendo las instrucciones de los expertos. Una vez horneados, podían comerse su pay o llevárselo a casa para disfrutarlo más tarde.

Taller de máscaras en HoV. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Pumpkin Carving en HoV. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Disfraz de asesina en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Pasarela de disfraces en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans

Máscaras y disfraces: el taller más creativo y la pasarela terrorífica de House of Horror

Otro taller que despertó el interés de los asistentes fue el de máscaras, impartido por Marion Rodríguez, artista visual. En este taller, los participantes aprendieron a hacer máscaras con papel, pegamento y pintura. Las máscaras tenían formas y colores variados, desde animales hasta monstruos. Cada uno pudo personalizar su máscara según su gusto y estilo.

El momento más esperado del evento fue la pasarela de disfraces, donde los asistentes desfilaron y mostraron sus atuendos más terroríficos y creativos. Los disfraces incluían asesinos, guerreros, monstruos y más personajes. El público aplaudió y vitoreó a cada uno de los participantes, que demostraron su actitud y personalidad en la pasarela. Los tres mejores disfraces se llevaron un giveaway de House of Vans, que consistía en productos exclusivos de la marca.

Disfraz Burbuja Chicas Superpoderosas en HoV. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Disfraz de médico de peste negra en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans Participante de pasarela de disfraces en HoV. Foto: Ganadores de pasarela de disfraces en House of Horror. Foto: Santiago Covarrubias cortesía de House of Vans

Esto fue una probadita de lo chido que se puso House of Horror en HoV CDMX, pero las actividades no paran y próximamente habrá muchas más. Checa acá el calendario y sigue sus redes sociales para que no dejes pasar la oportunidad de visitar este lugar único y original. ¡Vas!

